"The Mandalorian": Zuwachs in Staffel 2 von Katee Sackhoff

Obwohl die "The Mandalorian"-Produktion bereits in vollem Gange ist, ploppen immer wieder neue Schauspielernamen auf, die zur Serie hinzustoßen. Jüngster Neuzugang ist "Battlestar Galactica"-Darstellerin Katee Sackhoff.

Echten "Star Wars"-Fans ist der Name natürlich kein unbekannter. Katee Sackhoff, Kult-Star aus "Battlestar Galactica", ist schon seit vielen Jahren mit der Sternensaga verbunden. Seit 2012 hat sie wiederkehrende Auftritte in den Serien "Star Wars: Rebels" und "Star Wars: The Clone Wars" als Mandalorianerin Bo-Katan Kryze. Und genau die wird Katee Sackhoff in der zweiten "The Mandalorian"-Staffel wieder spielen, wie Slashfilm exklusiv berichtet.

Sackhoff hat ihre Szenen bereits abgedreht

Das Interessante am Bericht von Slashfilm ist, dass Katee Sackhoff ihren Part bereits im Februar abgedreht haben soll. Somit also noch vor dem Lockdown, der aktuell zahlreiche Film- und Serienproduktionen verzögert. Eigentlich ein Wunder, dass diese Information so lange geheim gehalten werden konnte.

Sehen wir Kryze nur in Rückblicken?

Es deutet alles darauf hin, dass in Staffel 2 von "The Mandalorian" das Darksaber eine entscheidende Rolle spielen wird. Zur Erinnerung: Im Finale von Staffel 1 hält Moff Gideon die Dunkelklinge in der Hand. Vor ihm war es kurzzeitig im Besitz von? Richtig, Bo-Katan Kryze.

In welcher Form Bo-Katan Kryze in der zweiten "The Mandalorian"-Staffel auftritt, ist noch unklar. Die neuen Episoden spielen jedoch nach der Zeit, als Kryze das Darksaber hatte. Gut möglich also, dass sie in Rückblicken zu sehen sein wird, in denen aufgeklärt wird, wie Moff Gideon in den Besitz des Schwertes kam.