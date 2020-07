"The Rain": Im Trailer zu Staffel 3 wird zum finalen Kampf gerüstet

Lange mussten Fans auf Neuigkeiten zu Staffel 3 von "The Rain" warten, jetzt hat uns Netflix endlich einen Trailer zur finalen Staffel der dänischen Sci-Fi-Horror-Serie spendiert. Und in dem bilden sich ganz neue Fronten.

Achtung, Spoiler! Die folgende News enthält kleine Spoiler zu Staffel 2 von "The Rain". Du liest also auf eigene Gefahr weiter.

Die gute Nachricht: Der Virus, der in der Welt von "The Rain" jeden Regentropfen zur tödlichen Bedrohung macht, kann aufgehalten werden. Die schlechte Nachricht: Das hat seinen Preis. Und der fällt offenbar ziemlich hoch aus.

In Staffel 3 von "The Rain" wechselt Rasmus die Seiten

Denn im neuen Trailer zu Staffel 3 hat sich Rasmus (Lucas Lynggaard Tønnesen) offenbar auf die Seite von Apollon geschlagen. Zur Erinnerung: Während seine Schwester Simone (Alba August) und ihre kleine Gruppe Überlebender flüchten konnte, blieb Rasmus am Ende von Staffel 2 zurück. Inzwischen ist er davon überzeugt, dass indem alle anderen so werden wie er, der postapokalyptische Zustand der Welt überwunden werden kann. "Wir schaffen uns eine neue Welt", verkündet Rasmus im Trailer.

Doch es gibt ein Problem: Das "Heilmittel" hat nicht bei allen Probanden die gewünschte Wirkung. Deshalb setzen Simone und ihre Freunde alles daran, Apollon – und Rasmus! – aufzuhalten.

Trailer verspricht dramatisches Finale

Während sich in den beiden ersten Staffeln von "The Rain" alles um den Zusammenhalt der Geschwister und der Gruppe dreht, heißt es in Staffel 3 nun Simone gegen Rasmus. Dem Trailer nach zu urteilen dürfte dieses Zusammentreffen ziemlich spektakulär ausfallen. Denn Rasmus' Kräfte scheinen seit dem Ende von Staffel 2 noch mal gewachsen und damit umso tödlicher geworden zu sein. Und: Der Junge ist offenbar zu allem entschlossen.

Dass es am Ende der neuen Season zum großen und entscheidenden Knall kommen wird, steht schon jetzt fest. Immerhin verkündete Netflix bereits vor einigen Monaten, dass Staffel 3 zugleich die letzte Staffel der dänischen Eigenproduktion sein wird. Wir hoffen auf ein würdiges Finale!