"The Scorpion King": Dwayne Johnson und Universal arbeiten an Reboot

Das Abenteuerspektakel "The Scorpion King" bescherte Dwayne Johnson 2002 eine seiner ersten großen Hollywoodrollen und es sieht ganz so aus, als würde The Rock auch 18 Jahre später noch an dem "Die Mumie"-Ableger hängen. Neuen Berichten zufolge entwickelt Johnson gemeinsam mit Filmstudio Universal ein Reboot, ein Autor ist ebenfalls bereits gefunden.

In die Hauptrolle werde Dwayne Johnson nicht erneut schlüpfen, berichtet Deadline. Stattdessen werden Dwayne Johnson und seine Ex-Frau Dany Garcia das "The Scorpion King"-Reboot lediglich mit ihrer Produktionsfirma Seven Bucks Productions umsetzen. Für den Part des Helden wird ein anderer Schauspieler gesucht.

Der Grund: Johnsons Terminkalender sei bis Ende 2022 gut gefüllt. Informanten schließen einen Cameo-Auftritt des Hollywoodstars im Reboot jedoch nicht aus.

Landet der Scorpion King im Hier und Jetzt?

Das Drehbuch zum neuen Film wird "Straight Outta Compton"-Autor Jonathan Herman liefern. Anders als beim Original von 2002 soll die Handlung des Reboots in die Gegenwart verlegt werden. Wie das mit der Story des Vorgängerfilms zusammenpasst, der um 3.000 vor Christus spielt, ist noch unklar. Seinerzeit schlüpfte Dwayne Johnson in die Rolle des Wüstenkriegers Maythayus, der die Nomadenstämme seiner Heimat vom Joch eines gnadenlosen Herrschers befreien sollte.

Für The Rock geht "The Scorpion King" mit Ehre und Dankbarkeit einher

Dwayne Johnson kann es kaum noch erwarten, den "Scorpion King" wiederauferstehen zu lassen. "'The Scorpion King' war die erste Rolle, die ich auf der Leinwand spielte, und ich bin geehrt und aufgeregt, diese coole Mythologie neu zu erfinden und sie einer ganz neuen Generation näherzubringen", schwärmt Johnson in einem Statement. Seine erfolgreiche Schauspielkarriere verdanke er auch "The Scorpion King".