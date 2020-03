"The Suicide Squad": Emotionales Foto beschließt Dreharbeiten

Anderthalb Jahre vor dem Kinostart von "The Suicide Squad" ist die letzte Klappe gefallen, die Dreharbeiten sind abgeschlossen. Diesen besonderen Moment zelebriert Regisseur James Gunn mit einem emotionalen Post auf Instagram.

"It's a wrap", wie es an US-amerikanischen Filmsets heißt, sobald die letzte Szene im Kasten ist. Worte, die am Freitagabend auch von "The Suicide Squad"-Regisseur James Gunn zu hören waren.

Familiäre Rückschläge während des Drehs

Mehr noch: Er hat diese Worte sogar schriftlich festgehalten – und zwar auf Instagram. "'The Suicide Squad' ist im Kasten", schreibt er zu einem Foto, das Cast und Crew auf einem riesigen Gruppenbild zeigt. Gunn hebt dabei aber auch die privaten Stolpersteine hervor, die ihm während der Dreharbeiten immer wieder begegnet sind: "Mein Vater ist zwei Wochen vor Drehstart gestorben, mein Hund zwei Wochen vor Drehschluss. Es war eine sehr harte Zeit in meinem Leben, aber zugleich auch die am meisten erfüllende, die ich während Dreharbeiten hatte."

Cast & Crew macht "The Suicide Squad" aus

Es sei vor allem die professionelle Arbeitsweise, das Talent, das Mitgefühl und die Güte der gesamten Crew gewesen, die ihn jeden Tag erneut inspiriert und motiviert haben, schreibt James Gunn weiter. "Danke an alle, die an diesem Film beteiligt waren, in jedem Produktionsschritt und in jeder Abteilung – ich bin euch allen zutiefst dankbar. Ihr seid es, warum ich Filme drehe."

Jetzt, wo "The Suicide Squad" abgedreht ist, kann sich James Gunn allerdings nicht zurücklehnen. Die Arbeit geht weiter – und zwar im Schnittraum und mit potenziellen Nachdrehs. Bedeutet allerdings auch: Bis es einen ersten Teaser zu sehen gibt, dürfte es noch eine ganze Weile dauern.