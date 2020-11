"The Umbrella Academy": Netflix gibt grünes Licht für Staffel 3

Endlich ist es offiziell: "The Umbrella Academy" geht in die dritte Runde! Streamingdienst Netflix hat eine dritte Staffel der Serie bestellt. Die TV-Adaption der Comics von Gerard Way und Gabriel Bá erhält demnach mindestens zehn weitere Folgen.

Die Dreharbeiten zu Staffel 3 von "The Umbrella Academy" sollen bereits im Februar im kanadischen Toronto beginnen, berichtet Deadline.

Die Hargreeves-Geschwister kehren zurück

Das Comeback des bisherigen Casts ist ebenfalls bereits bestätigt. So gibt es ein Wiedersehen mit den Darstellern der Hargreeves-Geschwister Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher und Justin H. Min. Darüber hinaus sollen auch Ritu Arya als Diegos Love-Interest Lila und Colm Feore als Ziehvater der Umbrella Academy, Reginald Hargreeves, zurückkehren.

Als Showrunner wird weiterhin Steve Blackman fungieren, der schon die ersten beiden Staffeln der schrägen Superhelden-Serie verantwortete.

Was zuletzt geschah ...

Am Ende von Staffel 2 schaffen Vanya, Luther, Diego, Allison, Klaus und Nummer 5 nach ihren Erlebnissen in den 1960er-Jahren endlich den Sprung zurück ins Jahr 2019. Dort stellen sie allerdings fest, dass sie zwar die Apokalypse aus Staffel 1 verhindert haben, durch ihr Eingreifen jedoch auch die Zeitlinie verändert haben: Ihr eigentlich verstorbener Ziehvater ist am Leben – und hat statt der Umbrella Academy die Sparrow Academy gegründet, zu der auch ein sehr lebendiger Ben gehört ...