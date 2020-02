"The Umbrella Academy": Neue Poster treiben Fans in den Wahnsinn

Hey Netflix, wie sieht's eigentlich mit der zweiten "The Umbrella Academy"-Staffel aus? Das würden viele Fans nur zu gerne wissen. Doch langsam aber sicher kommt die Marketing-Maschine in die Gänge. Gibt's also bald ein Startdatum?

Zumindest mit neuen Charakter-Postern macht Netflix die "The Umbrella Academy"-Fans auf Staffel 2 heiß. "Wann sind sie?", steht auf dem ersten Foto, das Netflix auf Twitter teilt. Klar, es geht um Zeitreisen. Wer die erste Staffel gesehen hat, für den ist das keine Überraschung. Die Frage ist nur, wann spielt Staffel 2?

Fans in heller Aufruhr

Auf den neuen Charakterpostern ist nur wenig zu sehen. Lediglich die Augenpartie der Hauptdarsteller blickt durch einen Regenschirm-Ausschnitt hindurch. Das war's. Keine weiteren Informationen oder Hinweise.

Die Fans treibt es offenbar in den Wahnsinn: Unter dem Twitter-Post kommentieren sie fleißig und fordern, dass endlich der erste Trailer zu Staffel 2 veröffentlicht wird. Oder dass Netflix das Startdatum bekannt gibt. Dazu schweigt sich der Streamingdienst nämlich weiterhin brav aus.

Wo bleibt Staffel 2?

Langsam ist es an der Zeit, dass Staffel 2 kommt. Die erste Season von "The Umbrella Academy" wurde vor fast genau einem Jahr veröffentlicht, am 15. Februar 2019. Dass es neue Folgen geben wird, gab Netflix zudem schon im April 2019 bekannt. Wo also, fragen wir, bleiben sie?

Drücken wir die Daumen, dass der Streamingdienst bald den Start für die zweite Staffel bekannt gibt – und der dann nicht zu weit in der Zukunft liegt.