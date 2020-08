"The Umbrella Academy"-Showrunner teasert neue Kräfte in Staffel 3 an

Bislang hat Netflix noch kein grünes Licht für Staffel 3 von "The Umbrella Academy" gegeben. Das hindert Showrunner Steve Blackman allerdings nicht daran, bereits über eine mögliche Weiterführung der Story zu sprechen. Seine Botschaft: Fans der Serie können sich auf mehr Zeitreise-Chaos und eine Superkräfte-Evolution der Hargreeves-Geschwister freuen.

Achtung, Spoiler! Wenn Du das Staffel-2-Finale von "The Umbrella Academy" noch nicht gesehen hast, liest Du auf eigene Gefahr weiter!

Zur Erinnerung: Am Ende der zweiten Staffel von "The Umbrella Academy" schaffen es die Hargreeves-Geschwister zurück ins Jahr 2019 – nur um festzustellen, dass sie erneut die Zeitlinie verändert haben. Um sich dem erneuten Zeitreise-Chaos zu stellen, müssten die Mitglieder der Umbrella Academy in Staffel 3 härter denn je an sich arbeiten – und ihre Superkräfte weiterentwickeln, verrät Showrunner Steve Blackman im Interview mit The Wrap.

"The Umbrella Academy" lernt dazu

Nummer Fünf und seine Geschwister würden sowohl als Menschen als auch Helden erwachsen werden, so Blackman. "Ihre Fähigkeiten entwickeln sich ebenfalls. Sie lernen neue Dinge. Sie wurden von ihrem dysfunktionalen Ziehvater trainiert bis sie 14 oder 15 waren, aber dann zerfiel die Familie, bevor sie ihr Training beenden konnten ... Sie entdecken in Zukunft vielleicht sogar, dass ihre Kräfte stärker sind, wenn sie zusammen sind."

Ben is back!

Zudem werde der Twist um Ben Hargreeves in Staffel 3 eine große Rolle spielen, erklärt Blackman weiter. In der neuen Zeitlinie ist der eigentlich verstorbene Bruder der Geschwister plötzlich wieder lebendig. Statt wie zuvor als Geist an der Seite von Klaus, kann Ben somit in den neuen Folgen wieder mit allen Charakteren interagieren. "Dieser Ben ist Fleisch und Blut und er existiert. Das wird ein neues Terrain für [Ben-Darsteller] Justin in der nächsten Staffel und ich denke, er freut sich darauf."