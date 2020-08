"The Umbrella Academy": So klingen Klaus und Co. in anderen Sprachen

Fans von "The Umbrella Academy" dürften Staffel 2 innerhalb weniger Tage durchgeguckt haben. Es waren wieder einige Highlights dabei. Aber hast Du Dich auch schon mal gefragt, wie die Hargreeves-Geschwister wohl auf Portugiesisch, Französisch oder Russisch klingen?

Ein Video von Netflix verrät's. Zwar sind es keine Szenen aus der aktuellen "The Umbrella Academy"-Staffel, macht aber auch nichts. Über sechs Minuten lang gibt's mehrere Szenen aus der ersten Season, die uns einen Eindruck verschaffen, wie Klaus, Fünf, Vanya und die übrigen Helden in anderen Teilen der Welt klingen.

Für jeden etwas dabei

Allein die Unterschiede, wie Klaus zu Beginn des Videos die unterschiedlichen Versionen von "Dorftrottel" schimpft, sind sehr unterhaltsam. Oder Nummer Fünf im Bowling-Center Türkisch sprechen zu sehen. Sogar auf Hindi gibt es einige Szenen. Weitere Sprachen im Video: Italienisch, Spanisch, Japanisch, Französisch, Portugiesisch, Ungarisch und Russisch.

Duell zwischen zwei Netflix-Serien

Die Übersetzungen zeigen einmal mehr, wie beliebt "The Umbrella Academy" weltweit ist. Zwar gibt es Netflix in über 190 Ländern, das heißt aber nicht automatisch, dass jede Serie und jeder Film in die jeweilige Landessprache übersetzt wird.

Aber: Neue Marktforschungsergebnisse von Goldmedia (via Quotenmeter) zeigen, dass eine andere Netflix-Serie noch beliebter als "The Umbrella Academy" ist. Spitzenreiter ist erneut die deutsche Mystery-Serie "Dark", die sich die Woche zuvor noch den Hargreeves-Geschwisters geschlagen geben musste. Nun belegen diese wieder den zweiten Platz – vorerst.