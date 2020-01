"The Undoing"-Trailer: Nicole Kidman glänzt in neuem HBO-Morddrama

Gute Neuigkeiten für alle Fans von "Big Little Lies": Hauptdarstellerin Nicole Kidman hat sich erneut mit Produzent David E. Kelley zusammengetan. Das Ergebnis? Eine neue Miniserie, in der sich alles um einen mysteriösen Mord dreht, der eine scheinbar perfekte Welt erschüttert. US-Sender HBO hat nun den ersten Trailer zu "The Undoing" veröffentlicht.

Nicole Kidman spielt Grace Fraser, eine angesehene Therapeutin, die mit einem Arzt verheiratet ist. Sie führt ein scheinbar perfektes Leben, das auf einen Schlag auseinander fällt, als ein Mord die Gemeinde erschüttert und Graces Ehemann spurlos verschwindet. Letzterer wird von Hugh Grant verkörpert.

Edgar Ramirez, Ismael Cruz Cordova, Matilda De Angelis, Lily Rabe, Noma Dumezweni, Noah Jupe, Sofie Gråbøl und Donald Sutherland zählen neben Kidman und Grant ebenfalls zum Cast.

"The Undoing" setzt auf bewährtes "Big Little Lies"-Konzept

Die sechsteilige HBO-Miniserie basiert auf dem Roman "Du hättest es wissen können" von Jean Hanff Korelitz. Darüber hinaus bedient sich "The Undoing" des bewährten Vorgehens von "Big Little Lies": Statt für jede Episode einen anderen Regisseur an Bord zu holen, werden alle Folgen von einer einzigen Regisseurin inszeniert. Susanne Bier verantwortet die Serie. Zuletzt inszenierte die Filmemacherin den Netflix-Thriller "Bird Box – Schließe deine Augen".

"The Undoing" startet im Mai auf HBO. Wann und wo die Serie in Deutschland erscheint, ist noch nicht bekannt. Wahrscheinlich ist jedoch, dass die Miniserie wie zuvor "Big Little Lies" hierzulande auf Sky veröffentlicht wird.