"The Walking Dead": Ausstrahlungstermine der Bonusfolgen stehen

So chaotisch das Jahr 2020 für "The Walking Dead"-Fans läuft, umso rosiger sieht das Frühjahr 2021 aus: US-Sender AMC hat endlich verraten, wann die sechs Bonusepisoden von Staffel 10 ausgestrahlt werden.

Bisher hieß es nur, dass die Folgen im Frühjahr 2021 kommen werden. Nun ist klar, dass die zusätzlichen Episoden am 28. Februar 2021 erscheinen, wie Screenrant schreibt. US-Fans haben allerdings einen kleinen Vorteil: Wer dort AMC+ abonniert hat, kann die neuen Folgen bereits am Donnerstag vor der regulären Ausstrahlung am Sonntag sehen. Deutsche Fans haben – mal wieder – das Nachsehen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes.

Der März 2021 wird apokalyptisch

Der Release in den USA bedeutet, dass die sechs Bonusfolgen von Staffel 10 voraussichtlich ab dem 1. März 2021 immer montags auf Fox (via Sky oder Magenta TV) ausgestrahlt werden dürften. AMC kündigte allerdings noch mehr Updates an – vielleicht wissen wir es also bald genau(er).

Zumindest die englischen Titel der Episoden samt einer kurzen Zusammenfassung gibt es bereits: