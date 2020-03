"The Walking Dead": Comic-Charakter feiert Debüt in Pittsburgh

Folge 14 von "The Walking Dead" trägt den Titel "Abschiede" – doch es ist ein Neuzugang, der am Ende der Episode überraschend auftaucht und vor allem Lesern der Comics ein Aha-Erlebnis beschert.

Achtung, Spoiler! Der folgende Artikel enthält Informationen zur aktuellen "The Walking Dead"-Episode. Du liest auf eigene Gefahr weiter.

Der "The Walking Dead"-Neuzugang ist eine alte Bekannte aus der Comic-Reihe: Juanita Sanchez, auch bekannt als Princess of Pittsburgh, feiert in Folge 14 ihren Einstand.

"Oh mein Gott! Hi!"

Eugene, Ezekiel und Yumiko reisen nach Pittsburgh und treffen dort auf die verrückte junge Frau. Mit ihrer pinkfarbenen Plüschjacke und den gefärbten Haaren sorgt sie am Ende der Episode für einen Überraschungsmoment, der die drei aus Alexandria sprachlos zurücklässt. Wie es zwischen ihnen und Juanita weitergeht, erfahren wir kommenden Montag in Folge 15.

Wer ist die Comic-Princess?

Aber wer ist die Princess? In den "The Walking Dead"-Comics wird sie als ziemlich schräge und kindische Person beschrieben, die sich allein in Pittsburgh durchschlägt. Ihr toughes Auftreten scheint jedoch nur Fassade zu sein: Ihre Vergangenheit birgt eine traurige Geschichte.

Laut eigener Aussage hat sie seit über einem Jahr niemanden in der Stadt gesehen. Zumindest niemanden, der noch lebt und als Mensch durchgeht. Das würde auch ihre Freude erklären, als sie in der Serie auf die Alexandrianer trifft.

Wie sehr weichen Comics und Serie voneinander ab?

So viel ist sicher: Die selbst ernannte Princess of Pittsburgh stellt keine Gefahr für die Überlebenden dar. Im Gegenteil, sie schließt sich ihnen sogar an und begleitet sie auf dem Weg zum Commonwealth.

Die Serie dürfte allerdings für Leser der Comics einige Überraschungen parat haben. In den Comics wird beispielsweise die Gruppe, die nach Pittsburgh reist, von Michonne angeführt. Und die ist inzwischen aus "The Walking Dead" ausgestiegen.