"The Walking Dead": Comics am Ende, TV-Serie noch lange nicht

Wann und wie wird die Zombie-Serie "The Walking Dead" enden? Spekuliert wird viel. Nach einer neuen Aussage des Show-Chefs Scott M. Gimple soll noch lange nicht Schluss sein – und das, obwohl die Comicreihe bereits abgeschlossen ist.

"The Walking Dead" wird voraussichtlich auch nach der bestätigten Staffel 11 weitergehen und steht nicht vor dem prognostizierten Aus. "Es gibt noch viele Geschichten zu erzählen und keinen Zeitplan für das Ende der Serie", verriet Scott M. Gimple in einem Interview mit Entertainment Weekly. Er ist der Macher der TV-Serie und für das gesamte "The Walking Dead"-Franchise verantwortlich.

Wie wird die Horror-Show ausgehen?

Fest steht nichts. Gimple betont, dass er durchaus mehrere Ideen und immer verschiedene Möglichkeiten im Kopf haben müsse, wie "The Walking Dead" ausgehen könnte. Aber erst wenn die Zeit reif dafür sei. "Vielleicht hört die Show auch niemals auf, geht immer weiter und weiter", so Gimple.

Comic-Finale ist nicht das Ende

Die Ankündigung der "The Walking Dead"-Filme über Rick Grimes und das offizielle Aus der gleichnamigen Comics im vergangenen Jahr deuteten darauf hin, dass es mit der Zombieapokalypse im TV nach der 11. Staffel vorbei sein könnte. Glaubt man Scott M. Gimple und AMC-Showrunner Angela Kang, dann "liest sich die letzte Ausgabe des Comics wie ein Pilot" und nicht wie das Ende.

Der Comicbuch-Autor Robert Kirkman lieferte massig Erzählstoff und schuf so die Grundlage für die TV-Produktion – obwohl Charaktere sowie Ereignisse in der Comicvorlage teils stark von der Serie abweichen.