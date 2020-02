"The Walking Dead"-Countdown: Wo stehen wir zum Start von Staffel 10B?

Freunde der gepflegten Zombie-Action: Am heutigen Sonntag startet in den USA die zweite Hälfte der zehnten "The Walking Dead"-Staffel. Heißt auch: Am Montag ist es bei uns so weit! Mit einem kleinen Round-up fassen wir noch mal die wichtigsten Punkte zusammen, damit Du auf Folge 9 vorbereitet bist.

Wo hat uns Staffel 10A zurückgelassen?

Was war das mal wieder für ein fieser Cliffhanger am Ende der achten Episode von Staffel 10. Nachdem die Bewohner von Alexandria in die nahe gelegene Höhle gelockt wurden, hören wir bereits, wie sich die Beißer langsam nähern. Bevor es zur direkten Auseinandersetzung zwischen Carol und den anderen mit den Untoten kommt, wird der Bildschirm schwarz, es folgt ein Schnitt und der Abspann läuft. Ein neuer Clip hat aber kürzlich Entwarnung gegeben und gezeigt, dass Staffel 10B direkt dort ansetzt – mit einer hämisch grinsenden Alpha, die der festen Überzeugung ist, dass ihr Plan aufgeht.

Wer ist der Spion?

Erinnerst Du Dich? In der ersten Staffelhälfte gab es einen Spion unter den Bewohnern von Alexandria. Wie sich später herausgestellt hat, handelte es sich dabei um Dante, der im Auftrag von Alpha einen fiesen Virus in der Stadt verbreitete. Am Ende hatte der Maulwurf jedoch das Nachsehen und wurde von Gabriel niedergestreckt.

Er ist aber nicht der einzige Maulwurf. Ausgerechnet Gamma hat sich offenbar gegen ihre Anführerin verschworen und versorgt Alexandria mit wertvollen Informationen über die Whisperer. Und dann wäre da auch noch Negan: Der steht inzwischen unter der Fuchtel von Alpha. In der zweiten Hälfte wird hoffentlich geklärt, ob er wirklich die Seiten gewechselt hat und erneut gegen die Bewohner von Alexandria kämpft, oder seinen ganz eigenen Masterplan verfolgt.

Die Kriegsvorbereitungen laufen

In der zweiten Hälfte von Staffel 10 wird es unweigerlich zum Krieg zwischen Alexandria und den Whisperern kommen. Dafür werden schon fleißig alle Vorkehrungen getroffen. Vor allem soll es zum Showdown zwischen Carol und Alpha kommen, auf den Fans schon lange warten.

