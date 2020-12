"The Walking Dead"-Film: Andrew Lincoln rechnet mit Dreh Anfang 2021

Lange war es still um die geplanten "The Walking Dead"-Kinofilme, nun gibt es endlich wieder Neuigkeiten! Rick-Grimes-Darsteller Andrew Lincoln zeigt sich in einem aktuellen Interview optimistisch, dass die Dreharbeiten zum ersten Film in naher Zukunft beginnen können.

Tatsächlich hätte der erste "The Walking Dead"-Film längst gedreht werden sollen, heißt es in einem aktuellen Bericht von ABC News. Doch die Corona-Pandemie sorgte dafür, dass die Produktion immer wieder verschoben werden musste. Schauspieler Andrew Lincoln ist jedoch voller Hoffnung, dass es bald endlich losgehen kann.

"Es fühlt sich an, als gäbe es einen gewissen Anflug von Positivität. Die Kavallerie kommt mit den Impfstoffen", so Lincoln im Interview mit ABC News. Er rechne damit, dass die Dreharbeiten anschließend noch im Frühjahr 2021 beginnen können.

Details zur Filmtrilogie rund um Rick Grimes

Andrew Lincoln spielte den Charakter Rick Grimes in der TV-Hitserie "The Walking Dead", bis er diese 2018 in der neunten Staffel verließ. Kurz darauf gab der Chief Content Officer des "The Walking Dead"-Universums, Scott Gimple, bekannt, dass eine Kinofilmtrilogie geplant ist, in der Rick Grimes' Verbleib nach seinem Exit aus der Mutterserie im Fokus steht. Zudem steht fest, dass die Ereignisse in der Spin-off-Serie "The Walking Dead: The World Beyond" letztlich direkt zur Handlung des ersten Rick-Grimes-Filmes überleiten sollen.

Warten auf den Starttermin

Wann genau der Film in den Kinos landen soll, ist noch nicht bekannt. Sollten die Dreharbeiten jedoch tatsächlich Anfang 2021 beginnen, könnte der Kinostart bereits 2022 anstehen – im selben Jahr, in dem die TV-Mutterserie mit ihrer finalen Staffel 11 enden wird.