"The Walking Dead"-Filme über Rick sollen wie geplant im Kino starten

Es gibt ein kleines, aber feines Update zur geplanten Trilogie mit Rick Grimes. "The Walking Dead"-Mastermind Scott M. Gimple erklärt in einem neuen Interview, dass er weiterhin an einem Kinorelease festhalte – komme, was wolle!

Durch die Verzögerungen zahlreicher Produktionen, die die Corona-Pandemie verursacht hat, haben einige Filmemacher umgeschwenkt. Statt ihre Werke auf die große Leinwand zu bringen, wurden sie auf unterschiedlichen Streaming-Plattformen gezeigt. Darunter "Mulan" oder auch "Greyhound".

Verrückte Zeiten

Auch die Arbeiten an den drei Filmen über Rick Grimes pausieren aktuell. Für Scott M. Gimple allerdings kein Grund, über einen Release via Streamingdienst nachzudenken. "Der Plan für die Filme ist, dass sie im Kino laufen werden", versichert Gimple im Interview mit Decider.

"Wir leben in einer total verrückten Zeit. Aber alles sieht gut aus. Es sollen Kinofilme werden. Aber wie es gerade läuft, gibt es morgen vielleicht eine Alien-Invasion. Ich würde die Overlords vom Mars willkommen heißen. Wer weiß? Es passiert gerade so viel Verrücktes in der Welt. Aber wir folgen dem Plan und machen es, wie Robert [Kirkman] gesagt hat: Wir nutzen die Zeit, um Dinge zu verbessern."

Lockdown verschafft wertvolle Zeit

Klingt nicht gerade danach, dass die Verantwortlichen für die Rick-Grimes-Trilogie doch noch auf eine Video-on-Demand-Alternative umschwenken wollen. Mitte Juli erklärte auch Kirkman, dass er der Pandemie hinsichtlich der Filmproduktionen sogar etwas Positives abgewinnen kann. Durch die Verzögerungen haben die kreativen Köpfe hinter den Filmen und Serien viel mehr Zeit, um "sicherzustellen, dass es perfekt ist".

Gimple und Kirkman ist es also wichtig, nichts übers Knie zu brechen, sondern den "The Walking Dead"-Fans Qualität zu liefern. Erst recht, nachdem kürzlich bekannt wurde, dass die Serie nach Staffel 11 zum Ende kommt. Doch zum Glück steht mit den Rick-Filmen, einer Serie mit Carol und Daryl und einigen weiteren Produktionen ausreichend Nachschub bereit.