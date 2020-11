"The Walking Dead": In den Bonusfolgen lernen wir Negans Frau kennen

Negans Vergangenheit wurde in "The Walking Dead" bisher nur häppchenweise preisgegeben. In den Bonusfolgen von Staffel 10 kommen wir der Wahrheit allerdings ein gutes Stück näher, da wir mehr über seine Frau erfahren werden. Eine Darstellerin für den Charakter ist ebenfalls schon gefunden.

Hilarie Burton wird in die Rolle von Negans Frau Lucille schlüpfen, wie unter anderem Variety berichtet. Der Clou: Burton ist auch im wahren Leben die Ehefrau von Negan-Darsteller Jeffrey Dean Morgan.

Was ist mit Lucille passiert?

"The Walking Dead"-Figur Lucille hat von der Zombieapokalypse in der Serie nichts mitbekommen. Sie ist noch vor dem Ausbruch an einer Krebserkrankung gestorben. Warum Negan seinen Baseballschläger Lucille genannt hat, liegt also auf der Hand.

"Diese Sache geheim zu halten, war echt schwer. Ich liebe es, mit Jeffrey Dean Morgan zu arbeiten. [...] Ich liebe die 'The Walking Dead'-Familie. Sie sind seit Jahren Teil von unserer Familie und ich bin ihnen für ihre Liebenswürdigkeit sehr dankbar", schwärmt Hilarie Burton.

Kein Neuling im Schauspielbusiness

Die US-Amerikanerin ist selbst seit vielen Jahren als Schauspielerin tätig. Ihren Durchbruch feierte sie als Peyton Sawyer in der Serie "One Tree Hill", in der sie bis 2009 mitspielte. Es folgten weitere Rollen in "White Collar", "Extant" und "Lethal Weapon". Mit Jeffrey Dean Morgan ist Burton seit 2009 liiert, 2019 folgte die Hochzeit.

Das Mitwirken von Hilarie Burton in "The Walking Dead" kommt allerdings nicht allzu überraschend, da sie schon länger mit US-Sender AMC verbunden ist. Zu Beginn dieses Jahres haben sie und ihr Mann Jeffrey Dean Morgan von ihrer Farm aus gemeinsam "Friday Night In with The Morgans" gedreht, eine halbstündige Video-Chat-Show.