"The Walking Dead": Lauren Cohan über Maggie-Rückkehr und Serienende

Im vorläufigen "The Walking Dead"-Finale von Staffel 10 feiert Lauren Cohan als Maggie Rhee ihr großes Comeback. Doch die Rückkehr ist nur von kurzer Dauer: Nach Staffel 11 endet die Serie bekanntlich. Was denkt die Schauspielerin darüber?

Das gibt sie im Gespräch mit dem People-Magazin preis. Es seien "bittersüße" Gefühle, die sie beim Gedanken an das Ende habe. "Es sind noch zwei Jahre, bis der Tag wirklich gekommen ist. Ein Teil von mir denkt: 'Naja, ich weiß noch nicht, wie ich mich fühlen werde, wenn es wirklich so weit ist.' Aber ich weiß, dass ich extrem traurig sein werde", so Cohan.

"The Walking Dead"-Star kündigt großes Serienende an

Sie sei vor allem glücklich darüber, dass sie nicht einfach aus "The Walking Dead" herausgeschrieben wurde. "Du denkst viel mehr: 'Okay, cool. Wir geben jetzt noch mal alles und verabschieden uns mit einem großen Knall.'"

Zwei Jahre lang hatte Lauren Cohan "The Walking Dead" den Rücken gekehrt und andere Projekte verfolgt. Am 5. Oktober feiert ihr Charakter ihr Comeback und unterstützt ihre Freunde im großen Krieg gegen die Whisperer. Die große Frage dabei ist: Werden wir endlich Hershel kennenlernen?

Sehen wir Baby Hershel?

"Nun ja, er ist nicht mehr wirklich ein Baby, aber ich weiß es noch nicht[, ob wir ihn sehen werden]. Ich weiß, wie meine Geschichte beginnt. Ich weiß aber nicht, ob wir in den sechs Extrafolgen von Staffel 10 Baby Hershel sehen werden. Aber ich habe noch Hoffnung."

Noch haben die Dreharbeiten für die Zusatzfolgen von Staffel 10 nicht begonnen. Los geht's im November – allerdings unter strengen Hygieneregeln. "Es wird Abstandsregeln geben zwischen den Schauspielern. Wir werden mehrmals die Woche getestet."