"The Walking Dead"-Macher kennen bereits das Datum fürs Finale!

Wann gibt's endlich das große "The Walking Dead"-Finale von Staffel 10 zu sehen? Das fragen sich Fans seit Monaten. Der Antwort könnten sie nun näher sein, als ihnen lieb ist.

"The Walking Dead"-Schöpfer Robert Kirkman war per Video-Chat bei Cartoonist Kayfabe zu Gast und verriet im Gespräch, dass das große Finale bereits einen Ausstrahlungstermin habe.

Das Finale ist zum Greifen nah

"Die alte 'The Walking Dead'-Serie wird zurückkehren. Sie wird ausgestrahlt – ich kenne die Termine. Ich denke aber nicht, dass sie schon öffentlich sind", erklärt Robert Kirkman im Gespräch. "Aber wir haben das Finale von Staffel 10 ... Es wird in Zukunft wieder mehr 'The Walking Dead' im Fernsehen für euch geben."

Auch wenn ein konkretes Datum noch fehlt, wir wissen nun immerhin, dass die Post-Produktion der finalen Episode abgeschlossen ist. Es dürfte also nur eine Frage der Zeit sein, bis der Ausstrahlungstermin verkündet wird.

Corona sorgt für Verzögerung

Ursprünglich sollte das große Finale am 13. April in Deutschland zu sehen sein. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Arbeiten an zahlreichen TV- und Filmproduktionen eingestellt werden. Bedeutete für "The Walking Dead": Das Finale konnte nicht zum Abschluss gebracht werden.

Showrunner Angela Kang hatte bereits zuvor mit Comicbook über den Feinschliff für das Finale gesprochen und verkündet: "Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir alles ganz schnell fertig bekommen, sobald wir wieder an die Arbeit können."