"The Walking Dead": Negan-Darsteller teasert "gewaltiges" Finale an

Noch immer ist unklar, wann das "The Walking Dead"-Finale von Staffel 10 ausgestrahlt wird. Negan-Darsteller Jeffrey Dean Morgan hat aber ein paar Worte für die Fans der Serie – und die machen wahrlich Lust auf mehr.

Aus dem Home-Office heraus führt Jeffrey Dean Morgan ein Video-Interview mit toofab. Als der Moderator von dem Negan-Darsteller wissen will, was er über das große "The Walking Dead"-Finale verraten kann, muss Morgan erst einmal überlegen, an welcher Stelle die Serie sich aktuell überhaupt befindet.

JDM strengt die grauen Zellen an

"Ich versuche mich gerade daran zu erinnern, wo wir aufgehört haben", erklärt Jeffrey Dean Morgan, was bei seiner Frau, die ebenfalls am Interview teilnimmt, für Gelächter sorgt. Dann scheinen allerdings die Erinnerungen wiederzukommen, denn Morgan antwortet: "Ich weiß, dass es irgendwas mit Beta war, denn er ist immer noch auf freiem Fuß und sorgt für Chaos."

Beta macht immer noch Beef

Und in der Tat: Am Ende von Folge 15 hat Beta die Alexandrianer, darunter auch Negan, mit seiner Beißer-Meute in die Enge getrieben. Jeffrey Dean Morgan ergänzt: "So lange sich niemand um ihn kümmert, wird es schwer, nach vorne zu blicken." Außerdem verrät er, dass die finale Folge 16 von Greg Nicotero selbst gedreht wurde und jeder weiß, was das heißt: "Jede Episode die er dreht, ist eine gewaltige Folge. Und das jetzt ist ein Staffelfinale, also dürfte dort einiges passieren."

"The Walkaing Dead"-Finale in weiter Ferne

Mehr kann und will Jeffrey Dean Morgan über das "The Walking Dead"-Finale aber nicht preisgeben. Schließlich sollen sich die Fans von den Ereignissen in Episode 16 überraschen lassen.

Einziges Manko: Wir wissen noch immer nicht, wann das "The Walking Dead"-Staffelfinale ausgestrahlt wird. Bisher ist nur relativ sicher, dass es irgendwann in diesem Jahr zu sehen sein wird. Unspezifischer geht es wohl kaum ...