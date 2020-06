"The Walking Dead": Neue Details zum Finale von Staffel 10 enthüllt

Für "The Walking Dead"-Fans gab es Ende März eine böse Überraschung: Die Macher verkündeten, dass die Ausstrahlung des Staffel-10-Finales auf unbestimmte Zeit verschoben wird. "TWD"-Regisseur und Produzent Greg Nicotero teasert jedoch bereits an, was uns und die Figuren rund um Daryl, Negan und Maggie erwarten wird.

Achtung, Spoiler Der folgende Text enthält Details zur Handlung von "The Walking Dead"-Staffel 10. Du liest auf eigene Gefahr weiter!

"In den letzten zwei Minuten wird den Leuten vor Verblüffung die Kinnlade runterklappen", verspricht Nicotero im Interview mit Fandom.

Viel Daryl, Negan, Beta und Carol im Finale

Das Finale sei eine seiner Lieblingsepisoden von Staffel 10. Und es setze genau dort an, wo die 15. Folge aufgehört hat: Beta und die Beißer-Horden umzingeln Alexandria. "Die Gruppe muss sich mit dieser gewaltigen Masse von Tausenden Zombies auseinandersetzen, die ihren Zufluchtsort einkesseln", erklärt Nicotero. "Es gibt viele Handlungsstränge für die verschiedenen Charaktere. Es gibt kleine Informationen hier und da. [...] Wir beschäftigen uns mit vielen Dingen rund um Daryl, Negan, Beta und auch Carol".

Maggies Rückkehr ebnet den Weg für Staffel 11

Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit einem beliebten Charakter. "Ich denke, es ist bereits bekannt, dass Maggie im Finale zurückkehrt, und das ebnet so perfekt den Weg für Staffel 11, dass es ein wenig qualvoll für mich ist, dass ich nicht darüber sprechen darf", so Nicotero.

Bis wir das Finale von Staffel 10 zu sehen bekommen, kann es aber noch dauern. Die Postproduktion der Episode musste aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochen werden. Bis dahin können Fans sich immerhin die ersten Minuten des Finales anschauen, die Anfang April veröffentlicht wurden. Der Clip zeigt unter anderem, wie sich die Bewohner von Alexandria auf den Angriff von Beta und den Beißern vorbereiten.