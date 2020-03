"The Walking Dead": Neue Folge klärt Frage nach Ricks Verbleib

Es ist so weit: Am heutigen Montag müssen "The Walking Dead"-Fans stark sein, der Abschied von Michonne steht bevor. Zur Einstimmung gibt's ein neues Interview mit Darstellerin Danai Gurira, die sogar ein paar Informationen über Rick Grimes im Gepäck hat.

Achtung, Spoiler! Die folgende News enthält Informationen über den Abschied von Michonne sowie die Zeit nach ihrem "The Walking Dead"-Abgang. Du liest auf eigene Gefahr weiter.

Seit inzwischen über einem Jahr ist bekannt, dass Danai Gurira in Staffel 10 "The Walking Dead" verlassen wird. Wie der Ausstieg von Michonne vonstattengeht, erfahren wir am heutigen Montagabend. Nur so viel: Der Verbleib von Rick Grimes hat einen nicht unerheblichen Anteil daran.

Michonne verlässt "The Walking Dead"

Empfehlung des Autors: Primetime "The Walking Dead"-Vorschau: Time to Say Goodbye

Es sieht ganz so aus, als ziehen die "The Walking Dead"-Figuren in Staffel 10 erstmals in Erwägung, dass Rick Grimes noch lebt! Allen voran Michonne: Ihr Gefühl, dass ihr Liebster gar nicht tot ist, scheint sich in ihrer Abschiedsfolge zu bestätigen.

Den Hinweis findet sie, als sie gemeinsam mit Virgil auf einer abgeschiedenen Insel nach Waffen sucht. Ausgerechnet dort, an einem so abgeschiedenen Ort, findet sie Ricks alte Cowboystiefel! "Die Stiefel sind ein wichtiger Teil von Ricks Outfit, er trug sie während der Explosion auf der Brücke", teilt Showrunner Angela Kang auf Nachfrage von Insider via E-Mail mit.

Zwei wichtige Hinweise

Und dann findet Michonne ein Smartphone mit einer Zeichnung von sich und Judith auf dem Display. Oben rechts steht außerdem "Rick" sowie einige japanische Schriftzeichen. "Das Handy ist offensichtlich ein Hinweis auf eine viel größere Story, die stattgefunden hat", erklärt Kang. "Glaube noch ein bisschen länger", bedeuten die Zeichen. Für Michonne scheint nach diesen zwei Hinweisen klar zu sein: Sie muss sich auf den Weg machen, um Rick zu finden!

Gibt es eine Reunion von Rick und Michonne?

"Wisst ihr, wir werden sehen, wie es wird. Sehen, was als Nächstes passiert oder ob überhaupt etwas passiert", antwortet Danai Gurira im Gespräch mit Deadline auf die Frage, ob es jemals ein Wiedersehen mit ihr geben werde.

Glücklicherweise nimmt auch Angela Kang am Deadline-Interview teil. Von ihr will das Portal wissen, ob es Rick und Michonne auf der großen Leinwand zu sehen geben wird: "Natürlich, die Option besteht. Und ich hoffe sehr, dass sie irgendwann wieder vereint sein werden. Allerdings denke ich auch, dass das eher eine Frage für ['TWD'-Schöpfer] Scott Gimple ist."