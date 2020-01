"The Walking Dead": Neuer Trailer – und noch mehr Negan in Staffel 10B

Es gibt neues "The Walking Dead"-Material! Zur Einstimmung auf die zweite Hälfte von Staffel 10 spendiert uns US-Sender AMC einen neuen Teaser. Und Negan-Darsteller Jeffrey Dean Morgan mach auf Twitter verheißungsvolle Andeutungen.

"Was können wir in der nächsten Staffel von Negan erwarten?", wollte ein neugieriger "The Walking Dead"-Fan auf Twitter wissen. Die vielversprechende Antwort von Jeffrey Dean Morgan, der seit Staffel 6 Teil der Zombie-Serie ist: "Es wird ziemlich viel von mir zu sehen geben!"

Zu früh gefreut

Ein anderer Twitter-User hakte nach: "Nächste Staffel? Du sagst also, dass Negan bis zur Staffel 11 überlebt?" So viel wollte Jeffrey Dean Morgan dann doch nicht vorwegnehmen und relativierte seine Aussage wieder: "Lol. Ich denke, dass wir über die zweite Hälfte der aktuellen Staffel sprechen."

Schwere Zeiten in Staffel 10B

AMC hat darüber hinaus einen weiteren Teaser zu Staffel 10B veröffentlicht, der den Titel "Spione" trägt. Einer dieser Spione befindet sich inmitten der Whisperer, wie Negan Alpha direkt ins Gesicht sagt. Um wen es sich handelt, verrät der kurze Clip natürlich nicht. Dafür zeigt er Daryl in einer misslichen Lage – umzingelt von einer Horde Beißer. Negans Blick, während er mit freiem Oberkörper im Wald steht, verspricht ebenfalls nichts Gutes.