"The Walking Dead": Neuer Trailer zum Finale veröffentlicht

Der Showdown im Krieg gegen die Whisperer steht bevor – das kündigt der neue "The Walking Dead"-Clip zum Finale von Staffel 10 an. Er zeigt auch, dass alle Beteiligten nicht gerade zimperlich miteinander umgehen. Es wird gekämpft – bis zum bitteren Ende!

Gleich zu Beginn wird deutlich, dass auf Daryl, Carol, Negan und die übrigen Überlebenden schwere Zeiten zukommen. Aus der Vogelperspektive sehen wir das Versteck von ihnen, das von Tausenden Beißern umzingelt ist. Ein Entkommen scheint nicht unmöglich.

"The Walking Dead" geht noch weiter

Doch wir reden hier von "The Walking Dead"! Die Überlebenden werden am Ende von Staffel 10 definitiv einen Ausweg finden, anderenfalls wäre die Serie an diesem Punkt am Ende. Wie es ihnen gelingt, Beta und seiner hungrigen Meute zu entfliehen, erfahren Fans ab dem 5. Oktober 2020, wenn das große Finale auch in Deutschland gezeigt wird.

Wer überlebt das Finale?

Es sieht ganz so aus, als würden sich die Überlebenden einmal mehr in Beißer-Eingeweiden suhlen müssen, um den Untoten zu entkommen. Das war zumindest bisher eine erfolgreiche Praxis. Jedoch handelt es sich im "The Walking Dead"-Finale von Staffel 10 um keine klassische Zombieherde: Unter ihnen befinden sich auch diverse Mitglieder der Whisperer. Ihnen zu entkommen, dürfte nicht allzu einfach werden.

Sicher dürfte außerdem sein, dass nicht alle den Krieg gegen die Whisperer überleben werden. Wie so oft wird auch am Ende von Staffel 10 wieder der eine oder andere lieb gewonnene Charakter ins Gras beißen müssen.