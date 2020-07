"The Walking Dead"-Poster fordern Fans auf: "Tragt eine Maske!"

Wenn sich eine Serie mit der globalen Verbreitung eines ungewollten Virus auskennt, dann "The Walking Dead". Somit dürften die Charaktere auch am besten wissen, wie man der Situation Herr wird, oder? Genau, mit Masken!

Zugegeben, in "The Walking Dead" und den Spin-off-Serien "Fear the Walking Dead" sowie "The Walking Dead: World Beyond" braucht es mehr als eine Tröpfchenübertragung, um sich zu infizieren. Da muss ein Untoter schon mal ordentlich zubeißen, um sein Gegenüber in ein vor sich hin vegetierendes Monster zu verwandeln. Dennoch scheinen die Figuren zu wissen: Masken sind eine gute Sache.

Besorgniserregende Zahlen aus Amerika

Als neue Marketing-Aktion gibt's auf den Twitter-Accounts der jeweiligen Serien Charakter-Poster zu sehen, auf denen die Darsteller eine Maske tragen. Dazu die Worte: "Wear A Mask!" Die Verantwortlichen wollen damit die Menschen weltweit dazu auffordern, eine Maske zu tragen, sobald sie das Haus verlassen. Während wir hierzulande das Corona-Virus gut im Griff haben, steigen die Zahlen anderenorts – vor allem in den USA – stetig an.

Fans wollen endlich das Finale sehen!

Die drei "The Walking Dead"-Serien befinden sich seit März im Lockdown. Vor allem im Hinblick auf die Mutterserie ist das ärgerlich, denn Fans müssen nach wie vor auf das Finale warten. Als die Produktion unterbrochen wurde, war das Staffelfinale noch nicht komplett fertig, weshalb die Ausstrahlung auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Noch immer haben Anhänger der Serie keine Ahnung, wann es Episode 16 zu sehen gibt.

Bringt die Comic-Con die Erlösung?

Möglicherweise werden die Showrunner am 24. Juli verraten, wie und wann es für "The Walking Dead" und die anderen Serien weitergeht. Dann findet die Comic-Con at Home als kostenloses Online-Event statt, bei der einige Darsteller sowie die Verantwortlichen der Serien zu Gast sein werden. Danach sind wir hoffentlich schlauer ...