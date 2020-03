"The Walking Dead"-Produzent deutet mögliches Michonne-Spin-off an

Es ist passiert: Fan-Liebling Michonne hat "The Walking Dead" verlassen. Doch es könnte gleich in zwei Formaten ein Wiedersehen mit der Schwert-schwingenden Überlebenden der Zombie-Apokalypse geben.

Achtung, Spoiler! Die folgende News enthält Informationen über den Abschied von Michonne sowie die Zeit nach ihrem "The Walking Dead"-Abgang. Du liest auf eigene Gefahr weiter.

Michonne (Danai Gurira) könnte dem "The Walking Dead"-Universum sowohl in den geplanten Filmen als auch in einem Spin-off treu bleiben. Das stellt "TWD"-Produzent Scott M. Gimple im Gespräch mit The Hollywood Reporter in Aussicht.

Michonne zunächst nur für "TWD"-Filme eingeplant

Auf die Frage, ob Michonne zumindest in einem der geplanten "TWD"-Filme zu sehen sein wird, antwortet Gimple unmissverständlich: "Es ist definitiv davon auszugehen. Es ist sogar möglich, dass wir im Laufe der Zeit ihre eigene Geschichte erzählen". Allerdings gäbe es bislang keine konkreten Pläne für ein Spin-off, sondern eher entsprechende Gedankenspiele.

"Für die Filme haben wir definitiv Pläne. Ich liebe Michonne und Rick zusammen, aber ich liebe es auch, sie als alleinige Hauptrolle zu sehen. Es gibt so viel Handlung abzudecken". Ob das auch als Spin-off-Serie möglich wäre, ließ Gimple offen. "Derzeit haben die Pläne rund um Michonne mit einem Film zu tun."

Ende und neuer Anfang für die Kämpferin

Die finale Episode von Michonne in Staffel 10 ebnete bereits den Weg für einen Auftritt in den geplanten Filmen: Sie erkennt, dass ihr Partner Rick noch am Leben sein könnte: Auf Drängen von Judith macht sich Michonne auf die Suche nach Rick. Dabei stößt sie auf eine neue Gemeinschaft von nomadisierenden Überlebenden. "Wir haben das Gefühl, dass das Ende zeigt, zu welchem Menschen sich Michonne entwickelt hat. Gleichzeitig hat es aber auch einen neuen verlockenden Handlungsstrang eröffnet", so Gimple.

Auf das Finale von Staffel 10 müssen die Fans leider warten. Es wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.