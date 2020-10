"The Walking Dead": Schafft es Negan in Staffel 11 in die "Familie"?

Offiziell ist die zehnte "The Walking Dead"-Staffel noch nicht abgeschlossen, da gibt's bereits weitere Updates zu Staffel 11. In diesem Fall betreffen sie das Miteinander von Negan und Daryl.

Achtung, Spoiler! Es folgen handlungsrelevante Informationen aus dem vorläufigen Finale von Staffel 10. Du liest auf eigene Gefahr weiter!

Wie die "The Walking Dead"-Darsteller Norman Reedus und Jeffrey Dean Morgan im Zuge der virtuellen New York Comic-Con (via Comicbook) verraten, könnten aus ihren Figuren Daryl und Negan in Staffel 11 noch richtig gute Freunde werden.

Wenn aus Feinden Freunde werden

"Ich bin echt aufgeregt, dass Daryl und Negan mehr zusammenarbeiten werden", erklärt Norman Reedus im Hinblick auf Staffel 11. "Er passt auf Lydia auf, er hat bewiesen, dass er nicht mehr der alte Negan ist. Er ist ein neuer Kerl. Und ich glaube, dass er langsam Teil unserer Familie wird. Ich hoffe also wirklich, dass ich mehr Szenen mit Jeffrey haben werde."

Negan auf dem Pfad der Erlösung

Der Handlungsbogen von Negan in Richtung "Erlösung" deutete sich bereits in den vergangenen Folgen immer mehr an. Trotz all der Untaten, die Negan begangen hat (R.I.P. Glenn), hat sich Daryl dagegen ausgesprochen, den einstigen Saviors-Anführer töten zu lassen. Erst recht, nachdem Negan die junge Lydia vor mehreren Angreifern gerettet hat. Außerdem wurde Daryl kurz darauf von Negan vor einer Horde Beißern beschützt.

Daryl wiederum revanchierte sich im vorläufigen Staffelfinale: Beta prügelte wie wild auf Negan ein, der bereits halb tot am Boden lag. Daryl ging dazwischen und rammte Beta seine Messer in die Augen, woraufhin der Whisperer-Anführer von Beißern umzingelt und getötet wurde.

Negan hat Daryl einen Gefallen getan ...

Jeffrey Dean Morgan will seinen "The Walking Dead"-Charakter allerdings nicht allzu schwach dastehen lassen, weshalb er schnell augenzwinkernd ergänzt: "Ich habe [Beta] extra angelockt, damit [Daryl] den Helden spielen kann. Das ist, was ich getan habe."

Ja, nee, is' klar ...