"The Walking Dead": Sieh hier die ersten Minuten vom Staffelfinale

In Alexandria ist die Hölle los: Die Bewohner bereiten sich auf den Angriff von Beta und seiner Beißer-Horde vor. Was sonst noch am Anfang vom großen "The Walking Dead"-Finale passiert, zeigt ein Clip der ersten Minuten von Folge 16.

Achtung, Spoiler! Der folgende Artikel enthält Informationen zur zweiten Hälfte der zehnten "The Walking Dead"-Staffel. Du liest auf eigene Gefahr weiter.

Die Vorbereitungen in Alexandria laufen auf Hochtouren. Alle Bewohner rennen hektisch von A nach B, um sich zu wappnen: Denn die Whisperer stehen vor der Tür, angeführt von Beta.

"Habt keine Angst!"

Mittendrin ist auch Vater Gabriel, der versucht, zwei Kindern die Angst zu nehmen. Und Gabriel gibt alles, um ihnen Mut zu machen: Mithilfe seiner Hand veranschaulicht er, dass jede Community für sich alleine vermutlich verloren ist. Aber gemeinsam sind sie stark: Alexandria, Hilltop, Oceanside und das Königreich. Und dann gibt es da noch "die anderen", die nicht vor Ort sind, aber ebenfalls auf ihrer Seite stehen.

Maggie ist zurück!

Später sehen wir Maggie im Bild, die den Brief von Carol findet und so darüber informiert wird, welche Gefahr die Whisperer darstellen. Kann Alexandria Hilfe von ihr und ihrer Community erwarten? Zumindest ihr Blick sieht vielversprechend aus.