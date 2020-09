"The Walking Dead"-Spin-off: Carol und Daryl treibt es nach New Mexico

Ein bisschen bleibt uns "The Walking Dead" noch erhalten. Nach dem Ende der Hauptserie geht es dann mit mehreren Auskoppelungen weiter. Eine davon ist ein Spin-off, in dessen Fokus Daryl und Carol stehen. Worum es darin geht, teasert Scott M. Gimple nun an.

Zur Vorbereitung auf das vorläufige "The Walking Dead"-Finale von Staffel 10 lief am Wochenende in den USA eine Sonderausgabe mit dem Titel "The Walking Dead Universe Preview Special", wie Comicbook berichtet. Während des Specials wurde ein Statement von Scott M. Gimple vorgelesen. Darin gewährt der Chief Content Officer des Zombie-Franchise einen Einblick, welche Abenteuer auf Carol und Daryl in ihrer Spin-off-Serie warten.

Das nächste Kapitel ist bereit, aufgeschlagen zu werden

"Im nächsten Kapitel mit Daryl und Carol geht es vor allem um Entdeckungen. Eine neue Welt, ein neuer Ton, eine neue Grenze hinsichtlich der Geschichte und Ziele", erklärt Gimple. In der Serie werden die beiden in westliche Richtung nach New Mexico reisen. Dabei profitieren sie von den Erfahrungen, die sie mit ihrer "Familie" gemacht haben ebenso wie von den Siegen, die sie davongetragen haben – aber auch von den Verlusten.

Auf nach New Mexico

Die Spin-off-Serie mit Daryl und Carol soll voraussichtlich 2023 starten, ein Jahr nach dem Serienfinale von "The Walking Dead". Die beiden Freunde "könnten sich endlich in ihrer eigenen Haut wohlfühlen – und ich meine nicht im Alpha-Stil", fügt Gimple hinzu und spielt auf die Whisperer-Anführerin an. Sie und ihre Gefolgschaft stülpen sich die Häute der Toten über ihre Gesichter, um unerkannt herumzustreifen.

Wiedersehen mit alten Bekannten?

Weiter verrät Gimple: "Es warten 30 unglaubliche Folgen voller Heldenmut und Horror, die die 'The Walking Dead'-Welt umkrempeln und die Basis schaffen, für all das, was noch kommt. Mit Daryl, Carol und ihren Geschichten – und hoffentlich vielen Gesichtern, die ihr momentan in der Serie seht. Es wartet eine umfassende Geschichte auf uns."