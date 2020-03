"The Walking Dead": Staffel-10-Finale auf unbestimmte Zeit verschoben

Fans von "The Walking Dead" müssen ganz stark sein: Das Finale von Staffel 10 läuft nicht wie geplant am 13. April. Es soll zu einem späteren, noch unbekannten Zeitpunkt in diesem Jahr ausgestrahlt werden.

Das gibt der offizielle "The Walking Dead"-Kanal auf Twitter bekannt. "Aktuelle Ereignisse haben es leider unmöglich gemacht, die Postproduktion des 'The Walking Dead'-Finales von Staffel 10 abzuschließen", heißt es dort.

Besser spät als nie

"Die aktuelle Staffel endet mit ihrer 15. Folge am 5. April", so der Tweet. Das bedeutet, in Deutschland wird die vorletzte Episode von Staffel 10 am 6. April ausgestrahlt. Ein Datum für das große Finale nennt der Kanal nicht: "Das geplante Finale wird später in diesem Jahr als Spezialfolge gezeigt."

Fans können Vorgehensweise nicht nachvollziehen

Die Fans reagieren empört und verstehen nicht, warum noch am Finale gearbeitet werden muss – immerhin wäre der Ausstrahlungstermin in wenigen Wochen gewesen. Allerdings lief es in den vergangenen Jahren immer so ab: Wenn eine neue Staffel im TV startete, drehten die Schauspieler noch die letzten Episoden der jeweiligen Season. Kurz vor dem Staffelfinale bedeutet das, dass die Macher mit der Postproduktion beschäftigt sind.