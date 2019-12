"The Walking Dead": Teil 2 von Staffel 10 wird "richtig brutal"

Erst ab Ende Februar bekommen "Walking Dead"-Fans die restlichen Episoden von Staffel 10 zu sehen. Alpha-Darstellerin Samantha Morton verrät jedoch bereits jetzt, was uns in den kommenden Folgen erwartet.

Es werde "richtig brutal" mit mehr Wendungen und Überraschungen, verspricht Morton im Interview mit Metro. Viel mehr verrät die Britin nicht, außer dass die Rolle der Alpha eine echte Traumrolle für sie sei.

Selbst Morton war vom Drehbuch überrascht

"Ich bin begeistert, ein Teil dieser Welt zu sein. Und es passiert nie das, was man erwartet. Es gibt immer Überraschungen", kündigt Morton an. Mehr dürfe sie nicht verraten. Nur so viel: "Es ist richtig brutal". Außerdem können sich Zuschauer auf noch mehr unerwartete Wendungen freuen. "Selbst als ich das Drehbuch gelesen habe, dachte ich 'Was? Oh mein Gott, das drehen wir heute', aber ich habe es geliebt", so Morton.

Zu einer möglichen Konfrontation zwischen Alpha und Carol (Melissa McBride) befragt, hält sich Morton bedeckt. "Es ist kompliziert, oder? Mit Carols Vergangenheit und dem Umstand, dass Alpha keine hat". Aber Showrunner Angela Kang habe noch "unglaubliche Überraschungen" in petto.

Viel Liebe für die AMC-Welt und die Kollegen

Eines ist klar. Morton ist begeistert, ein Teil von "The Walking Dead" zu sein. "Ich liebe es wirklich. Es ist eine Traumrolle, die Rolle meines Lebens. Ich liebe es, Teil der AMC-Welt zu sein. Ich liebe es, mit jedem zusammenzuarbeiten", schwärmt die Darstellerin.