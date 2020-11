"The Walking Dead"-Trailer zeigt zwei überraschende Neuzugänge

Die Tage sind gezählt: Anfang März 2021 erscheinen die sechs Zusatzfolgen der zehnten Staffel von "The Walking Dead". Schon jetzt gibt's einen Clip mit ersten Eindrücken aus den neuen Episoden, der einige Überraschungen parat hält.

Achtung, Spoiler! Der folgende Text enthält Details zu den kommenden Bonusepisoden von Staffel 10. Du liest auf eigene Gefahr weiter.

Der "The Walking Dead"-Clip zu den Zusatzfolgen zeigt zwei lang ersehnte Neuzugänge. Zum einen erhaschen wir endlich einen Blick auf Baby Hershel – der allerdings längst kein Baby mehr ist. Der Sohn von Maggie und Glenn (R.I.P.) muss inzwischen viel mehr um die sieben oder acht Jahre alt sein und damit nur etwas jünger als Judith.

Was ist mit Lucille passiert?

Etwas später sehen wir in dem "The Walking Dead"-Video einen weiteren neuen Charakter: Negans Frau Lucille. Erst Anfang November wurde bekannt, dass sie in den Bonusepisoden auftauchen wird. Wirklich gesund sieht Lucille jedoch nicht aus. Es scheint, als werden die letzten Wochen und Tage ihres Lebens im Fokus stehen. Fans wissen, dass Negan seine Frau im Kampf gegen den Krebs verloren hat.

Im März 2021 geht's weiter

Save the Date: Primetime "The Walking Dead": Ausstrahlungstermine der Bonusfolgen stehen

Der Clip verrät auch, dass es ein Wiedersehen mit dem mysteriösen Maskenmann (oder der Maskenfrau?) geben wird, der schon zuvor mit seinen Waffen herumwirbelte. Aber wer zur Hölle ist die Person am Ende des Clips? Auf den ersten Blick könnte es auch einfach ein Sturmtruppler aus "Star Wars" sein, allerdings erkennt man hier die Augen einer Person. Wer versteckt sich hinter dem Helm? Zudem scheint er oder sie eine Rüstung zu tragen, denn an den Schultern lässt sich ebenfalls der weiße Schutz erahnen. Anfang März sind wir hoffentlich schlauer ...