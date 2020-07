"The Walking Dead"-Universum: Übersicht der neuen TV-Termine

Lange haben wir auf diesen Tag gewartet, am vergangenen Freitag war es dann so weit: Auf der Comic-Con@Home wurden endlich die neuen Start-Termine für "The Walking Dead" und die beiden Spin-off-Serien veröffentlicht. Nun wissen die Fans des Zombie-Universums: Der Oktober wird ein Monat voller Highlights.

Der Startschuss fällt am 4. Oktober auf dem US-Sender AMC mit der finalen "The Walking Dead"-Episode von Staffel 10. Auch wenn ein deutscher Termin noch nicht offiziell bestätigt ist, dürfte die Episode hierzulande am 5. Oktober auf Sky zu sehen sein.

Spin-off-Serien auf Amazon

So weit, so gut. Aber wie steht es um "Fear the Walking Dead" und "The Walking Dead: World Beyond"? Die neue Spin-off-Serie "World Beyond" startet direkt im Anschluss an die Premiere des Finales von Staffel 10 auf AMC. Hierzulande wird "The Walking Dead: World Beyond" auf Amazon Prime Video ausgestrahlt und sollte direkt im Anschluss an den US-Release in Deutschland zum Streamen bereitstehen. Einen neuen Trailer zur Mini-Serie, die aus zwei Staffeln bestehen wird, gibt's auch:

"Fear the Walking Dead" startet eine Woche später

Mit der sechsten Staffel von "Fear the Walking Dead" geht es ebenfalls weiter – und zwar am 11. Oktober. In Deutschland gibt es die jeweils neue Folge immer montags ebenfalls auf Amazon Prime Video zu sehen. Ab dem 18. Oktober laufen in den USA die jeweils neuen Folgen der beiden Spin-off-Serien immer direkt nacheinander, wodurch die Episoden dann jeweils am folgenden Montag bei uns abrufbar sein dürften.

Auch zur sechsten "Fear the Walking Dead"-Staffel gibt's einen neuen Trailer:

Die Termine im Überblick

Hier findest Du die Starttermine noch einmal gebündelt – mit dem US-Start und dem voraussichtlichen Deutschland-Release: