"The Walking Dead"-Vorschau auf Episode 10: Baby Coco ist in Gefahr!

"The Walking Dead" hat in Episode 9 Vollgas gegeben – und drückt auch in Folge 10 aufs Gaspedal: Im neuen Vorschau-Clip geht es er kleinen Coco an den Kragen!

Achtung, Spoiler! Wenn Du Folge 9 von Staffel 10 noch nicht gesehen hast, liest Du auf eigene Gefahr weiter.

Folge 10 von Staffel 10 trägt bisher nur den englischen Titel "Stalker". Es hat den Anschein, als deute er in erster Linie auf die düsteren Machenschaften von Beta hin.

Ein Tunnelsystem mit großer Bedeutung

Beta hat in der kommenden Episode Großes vor: Über ein geheimes Tunnelsystem schleicht er sich nach Alexandria und stiftet im Alleingang mächtig Unruhe. Hat er den Tunnel etwa ganz allein gebuddelt? Oder ist er zufällig auf existierende Gänge im Untergrund gestoßen? So oder so kommt ihm die Entdeckung gelegen: Im Schatten der Nacht schleicht Beta durch die Straßen von Alexandria, bewaffnet mit zwei Messern.

Mehr noch: Offenbar ist er die Person, die am Ende des neuen Clips direkt neben dem Bettchen von Baby Coco steht. Die Bewegung, die er dabei macht, verheißt nichts Gutes ... Wir sind zumindest überzeugt, dass es sich um Beta handeln muss. Er ist der Einzige, der in Alexandria sein Unwesen treibt ...

Gamma plaudert aus dem Nähkästchen

Unterdessen verrät Gamma den Bewohnern von Alexandria, wie sie in die Höhle gelangen, in der Connie und Magna gefangen sind. Auch wenn Gamma größtenteils ein Dasein hinter Gitter fristen muss, ist sie eine wertvolle Informantin für Gabriel und die anderen Überlebenden.