"The Walking Dead"-Vorschau: Das gibt Krieg!

Der Krieg zwischen den Whisperern und den Bewohnern von Alexandria bahnte sich schon länger an – und wie es im neuen Promo-Clip aussieht, wird sich Blutvergießen nicht länger vermeiden lassen.

Achtung, Spoiler! Die News enthält Informationen zur zehnten "The Walking Dead"-Staffel. Du liest auf eigene Gefahr weiter.

Die zwölfte Folge der zehnten "The Walking Dead"-Staffel wird explosiv. Ein kleiner Appetithappen zeigt schon jetzt ein bisschen was von der blutigen Action: Offenbar attackieren Alpha und die Whisperer endlich Hilltop – natürlich mit der Hilfe von Negan.

Es ist eine Falle! Vielleicht.

Allerdings sollten wir immer mit der Verschlagenheit von Negan rechnen. Ein paar sehr ominöse Shots deuten zumindest an, dass er Alpha geradewegs in eine Falle lockt. Was plant der Baseball-Freak?

Die Geschehnisse in den Comics sind eindeutig, aber es wäre ja nicht das erste Mal, dass sich die Serie weit von ihrer gezeichneten Vorlage entfernt. Von daher wollen wir uns da gar nicht festlegen.

Daryl auf Abwegen

Außerdem sehen wir, wie Daryl unbehelligt durch ein Grasfeld stapft. Musste er überstürzt aus dem brennenden Hilltop fliehen? Fragen über Fragen. Die werden allerdings ja auch schon bald beantwortet – am kommenden Montag strahlt Sky die zwölfte Folge aus.