"The Walking Dead"-Vorschau: Negan wird endgültig zum Whisperer

Da haben wir den Salat: Im neuen Video zu "The Walking Dead" sehen wir Negan mit einer Whisperer-Maske an der Seite von Alpha und Beta. Zuvor absolvieren Negan und seine neue Anführerin eine kleine Runde schmerzhafte Spielchen.

Wie heißt es so schön: Jedem Tierchen sein Pläsierchen. Aber dass Negan und Alpha ihre seltsame Beziehung vor allen zur Schau stellen müssen, ist ein wenig befremdlich. Mit Stockschlägen fügen sie sich im Vorschau-Clip, der die ersten Minuten von Episode 11 zeigt, Schmerzen zu. Autsch!

Die totale Unterwerfung

Alpha hat diese Spielchen schon zuvor gespielt, damals mit Beta und als eine Art Bestrafungsritual für begangene Fehler. Inzwischen scheint Negan der neue Mann an Alphas Seite zu sein – und er unterwirft sich ihr total, wie er so schön in Episode 10 betont: "Ich bin voll dabei! Was immer du willst, was immer ich habe: Es gehört alles dir!"

Negan trägt jetzt Zombiehaut

Und Negan ist in der Tat voll dabei: Zusammen mit den Whisperern schlurft er durch die Wälder und trägt sogar seine eigene Maske aus Zombiehaut.

Beta ist unterdessen damit beschäftigt, Harz aus den Bäumen zu zapfen. Nur wofür? Vermutlich gehört das zu den aufwendigen Vorbereitungen auf den großen Krieg zwischen den Whisperern und den Bewohnern von Alexandria.