"The Walking Dead": Was stand in Carols Brief?

In Episode 14 der zehnten "The Walking Dead"-Staffel hat Carol einen Brief verfasst, in welchem sie eine alte Bekannte über die dramatischen Geschehnisse in Alexandria informiert. Nun wissen wir, was auf dem Blatt Papier steht.

Achtung, Spoiler! Der folgende Text enthält Spoiler zur zweiten Hälfte der zehnten "The Walking Dead"-Staffel. Du liest auf eigene Gefahr weiter.

Hilfe suchend hat sich Carol in Folge 14 an Maggie gewandt. Durch einen Vorschau-Clip auf das große Staffelfinale erfahren wir endlich, was Carol tatsächlich geschrieben hat.

Hilferuf an Maggie

"Maggie, du musst zurückkommen", bittet Carol im Brief. "Jesus ist tot. Tara auch. Enid. Mein Sohn. Sie wurden alle von einer Gruppe namens Whisperer getötet. Hast du von ihnen gehört? Sie tragen die Haut von Toten als Masken und bewegen sich in großen Herden fort. Sie leben mit den Toten." Auch eine Warnung ist im Brief enthalten: "Wenn du auf eine Gruppe Beißer stößt, achte auf Messer in ihren Händen. Unterschätze sie auf keinen Fall!"

"The Walking Dead" bereitet Rückkehr vor

Ein paar Informationen über die Whisperer-Anführerin Alpha hat Carol ebenfalls verfasst. Sie habe ihre Grenzen markiert, indem sie Bewohner von Alexandria "geschlachtet" hat und ihre Köpfe als Warnung aufgestellt hat.

Offenbar haben Carol und Maggie mehrmals Briefe ausgetauscht. Im Vorschau-Clip ist eine verbuddelte Box zu sehen, die als Übergabepunkt gedient haben könnte. Dem Anschein nach haben sich die beiden mehrmals hin- und hergeschrieben, während Carol in der ersten Staffelhälfte in Oceanside war. Der Brief in der Box wurde wahrscheinlich vor den Ereignissen der zweiten Staffelhälfte verfasst . Inzwischen wissen wir, dass Alpha von Negan umgebracht wurde und Carol den Kopf der Anführerin aufgespießt hat.