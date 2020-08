"The Walking Dead: World Beyond": Trailer zur Serien-Premiere ist da

Bis "The Walking Dead: World Beyond" endlich startet, dauert es noch ein paar Wochen. Macht aber nichts, denn: Die Macher der Serie haben uns gerade einen neuen Trailer beschert, mit dem sich die Wartezeit zumindest etwas überbrücken lässt.

Der neue Clip wurde vom "The Walking Dead: World Beyond"-Kanal via Twitter veröffentlicht und soll Fans auf die Premiere der kommenden Miniserie einstimmen. Mit dabei: Iris (Aliyah Royale) und ihre Schwester Hope (Alexa Mansour), Felix (Nico Tortorella) und jede Menge Beißer!

"The Walking Dead: World Beyond": In der Premiere fliegen die Fetzen

Direkt zum Einstieg gibt's einen Rückblick: Iris und Hope fliehen als kleine Kinder mit ihren Eltern durch das Chaos einer von der Zombieapokalypse überraschten Großstadt. Zehn Jahre später ist es nun an den beiden Mädels, ihren Vater (Joe Holt) zu retten.

Der forschte als Wissenschaftler offenbar an einem Heilmittel gegen die Zombieseuche, wollte dem Rest der Welt von seinen Ergebnissen erzählen – und wurde dabei vom Civil Republic Military (CRM) gefangen genommen. Apropos CRM: Im Trailer ist auch Elizabeth Kublek, die von Julia Ormond gespielte Oberschurkin der Serie, einmal mehr in Aktion zu bewundern.

Die vermeintliche Chefin des CRM ist unter anderem dabei zu sehen, wie sie eine Art Pflock-Waffe im Anschlag hält. In einer anderen Szene marschiert sie bedrohlich auf die kleine Teenager-Gruppe zu. Kein Wunder, dass Hope ihre Schwester eindringlich zu warnen versucht. "Das sind schlechte Menschen, Iris!", betont die von Alexa Mansour gespielte Figur im Clip.

©Twitter/TWDWorldBeyond 2020 fullscreen Mit CRM-Chefin Elizabeth Kublek sollte man sich offenbar nicht anlegen.

Doppeltes "TWD"-Glück für Fans

Ob Iris auf die Warnung hört, erfahren wir vermutlich am 5. Oktober. Dann soll die Premiere von "The Walking Dead: World Beyond" endlich ausgestrahlt werden – direkt im Anschluss und das vorläufige Finale von Mutterserie "The Walking Dead".