"The Witcher": Führt uns Staffel 2 in die Hexer-Burg Kaer Morhen?

Verdächtiger Hinweis auf Instagram: "The Witcher"-Darstellerin Freya Allan heizt mit einem Foto die Gerüchteküche an. Fans sind sich sicher: In Staffel 2 gibt es einen Abstecher in die Hexer-Schmiede Kaer Morhen.

Achtung, Spoiler! Im Artikel gehen wir unter anderem auf das Ende von Staffel 1 ein. Wenn Du "The Witcher" noch nicht gesehen hast, liest Du auf eigene Gefahr weiter.

Dabei ist auf dem Foto in Freya Allens Instagram-Story lediglich ein Schwert zu sehen. Für viele "The Witcher"-Fans ist das trotzdem ein versteckter Hinweis darauf, dass es in der zweiten Staffel nach Kaer Morhen geht. Wer die Spiele oder die Bücher kennt, weiß, dass dort Hexer ausgebildet werden – vor langer Zeit auch Geralt von Riva.

Schrei um Dein Leben!

Bisher haben wir Freya Allan in ihrer Rolle als Ciri ohne eine Waffe gesehen. Dafür zeigte sie eine mächtige magische Fähigkeit: Mit einem einzigen Schrei löste sie eine Druckwelle aus, die ihr Umfeld bewusstlos machte. Da Ciri und Geralt (Henry Cavill) am Ende von Staffel 1 endlich aufeinander treffen, können wir davon ausgehen, dass sich der Hexer des jungen Mädchens annimmt und sie ausbildet – auch an der Waffe. Ganz so, wie es für ihn vorherbestimmt ist.

©Instagram/Screenshot TURN ON 2020 fullscreen Ciri-Darstellerin Freya Allan präsentierte dieses Schwert in ihrer Instagram-Story.

Wird Ciri in Staffel 2 ausgebildet?

Empfehlung des Autors: Primetime "The Witcher": Showrunner kann sich Mark Hamill als Vesemir vorstellen

Damit einher geht unweigerlich auch die Ausbildung in Kaer Morhen. Ob wir dann auch auf Hexer-Meister Vesemir treffen? Der bekommt zwar mit "The Nightmare of the Wolf" seinen eigenen Animefilm, das schließt jedoch nicht aus, dass er trotzdem in "The Witcher" auftaucht. Mit Mark Hamill gibt's nach wie vor einen Interessenten für die Rolle. Der "Star Wars"-Darsteller hat eigenen Aussagen zufolge zwar wenig Ahnung von der Fantasy-Reihe. Mitspielen will er trotzdem.