"The Witcher": Geralt mit neuer Rüstung – und dritter Staffel?

Bist Du bereit für die zweite "The Witcher"-Staffel? Um die Vorfreude ein bisschen anzuheizen, teilt Hauptdarsteller Henry Cavill auf seinem Instagram-Kanal ein aktuelles Foto von Geralt von Riva – und das zeigt die neue Rüstung des Hexers.

Erst vor einigen Wochen haben wir ein Foto vom "The Witcher"-Set gezeigt. Dabei handelte es sich jedoch um einen Schnappschuss, den Henry Cavill hinter den Kulissen aufgenommen hat. Seine Maskenbildnerinnen waren gerade dabei, ihn in Geralt von Riva zu verwandeln. Nun aber zeigt er uns das fertige Resultat – und posiert als Hexer mit fest entschlossenem Blick.

Geralts Rüstung im Vergleich

Auffällig: Seine Rüstung ist nun eine andere. Sie wirkt wertiger und damit auch stabiler. Doch auch wenn der Look für uns neu erscheint, so zeigt die zweite Aufnahme, dass Geralt von Riva damit schon einige Schlachten geschlagen hat. Auf dem rechten Schulterschutz sind tiefe Kratzspuren zu erkennen.

Hier noch mal die Rüstung von Geralt von Riva in der ersten "The Witcher"-Staffel zum Vergleich:

fullscreen Auch schön, aber die neue Rüstung wirkt irgendwie schützender ...

Bekommt "The Witcher" eine Staffel 3 spendiert?

Die Abenteuer von Henry Cavill als Geralt von Riva scheinen noch lange nicht am Ende zu sein. Wie das "The Witcher"-Insiderportal Redanian Intelligence berichtet, soll bereits eine dritte Staffel geplant werden. Auf der Webseite der Writers Guild of America ist aktuell Lauren Hissrich in Zusammenhang mit einer weiteren "The Witcher"-Staffel gelistet. Doch auf offizieller Seite herrscht bislang Stillschweigen.

Also, Netflix, sag was!