"The Witcher": Sechs Neuzugänge zum Drehstart von Staffel 2 verkündet

Auf geht's in Runde zwei: Die Dreharbeiten zur zweiten "The Witcher"-Staffel starten in wenigen Tagen. In diesem Zuge hat Netflix die Neuzugänge für die kommende Season bekannt gegeben.

Noch in diesem Monat fällt der Startschuss für die "The Witcher"-Produktion zu Staffel 2. Natürlich kehrt Henry Cavill als Geralt von Rica zurück, ebenso Anya Chalotra als Yennifer. Auch Freya Allan als Ciri und Joey Batey als Jaskier sind weiterhin mit von der Partie. Doch für die neuen Folgen bekommen sie Unterstützung von sechs neuen Darstellern.

"Game of Thrones"-Star bleibt dem Fantasy-Genre treu

Wie bereits bestätigt wurde, übernimmt "Game of Thrones"-Star Kristofer Hivju die Rolle von Nivellen, einem verfluchten Mann in Bärengestalt. Die Rolle der elfischen Zauberin Francesca, die vermeintlich schönste Frau der Welt, übernimmt das britische Model Mecia Simson. Coën, ein weiterer Hexer, wird von Yasen Atour ("Robin Hood") gespielt. In der Geschichte ist er zur gleichen Zeit wie Ciri auf Kaer Morhen und bringt ihr dort die Kunst des Schwertkampfes näher.

Noch mehr "The Witcher"-Neuzugänge

Paul Bullion ("Peaky Blinders", "Dune") ist ebenfalls Teil der zweiten "The Witcher"-Staffel. Seine Rolle ist Lambert, ein Hexer auf Kaer Morhen, der für sein ziemlich loses Mundwerk bekannt ist. Der dänische Schauspieler Thue Ersted Rasmussen, der nach zahlreichen Rollen in der Heimat bald in seiner ersten Hollywoodrolle ("Fast & Furious 9") zu sehen sein wird, spielt den Hexer Eskel, ein guter Jugendfreund von Geralt von Riva. Der letzte Neuzugang ist Aisha Fabienne Ross ("The Danish Girl"): In Staffel 2 ist sie als Zauberin Lydia van Bredevoort zu sehen, die persönliche Assistentin des Magiers Vilgefortz (Mahesh Jadu).