"The Witcher": Showrunner kann sich Mark Hamill als Vesemir vorstellen

Bisher kam Vesemir, der weise Mentor von Hexer Geralt, in "The Witcher" noch nicht vor. Falls er in Staffel 2 auftreten sollte, gäbe es aber einen vielversprechenden Kandidaten für die Besetzung: Mark "Luke Skywalker" Hamill! Der ist schon eine ganze Weile interessiert – und das ist mittlerweile auch bei Showrunner Lauren Schmidt Hissrich angekommen.

Die Hauptverantwortliche für die erfolgreiche Fantasyserie bei Netflix verrät in einem aktuellen Interview mit IGN zwar noch nicht, ob Mark Hamill wirklich als Vesemir zu sehen sein wird. Als "Star Wars"-Liebhaberin ist Hissrich aber absolut offen dafür.

Ein Jedi als Vesemir? Hamill will

Fans hatten sich schon vor geraumer Zeit ausgemalt, dass der Luke-Skywalker-Darsteller perfekt in die Rolle des alten Hexer-Ausbilders passen würde. Hamill hatte 2018 via Twitter erklärt, dass er zwar keine Ahnung habe, worum es bei dieser "Witcher"-Sache gehe. Er sei aber auch der Meinung, dass er darin vorkommen sollte. Lauren Schmidt Hissrich bezeichnet den Tweet rückblickend als "einen dieser ersten 'Witcher'-Momente". "Ich dachte: Ist das möglich? Mark Hamill weiß über dieses Projekt Bescheid und wäre interessiert?"

Kommt der alte Hexer in Staffel 2 überhaupt vor?

Interesse ist wohl da: Ende 2019 bekräftigte Hamill seinen Wunsch auf Teilhabe an der "The Witcher"-Serie erneut in einem Tweet, enthüllte aber auch, dass sein Agent immer noch keine entsprechenden Anrufe erhalten habe. Das liegt laut Hissrich daran, dass die Rolle derzeit noch nicht besetzt wird – Vesemir kommt in Staffel 2 also vielleicht noch gar nicht vor.

Aber sie scheint die Idee immer mehr zu mögen: "Ich liebe, was da im Internet passiert und die ganzen Fan-Reaktionen. Wir haben gesehen, was für eine riesige Fangemeinde 'The Witcher' hat, und wenn wir das der 'Star Wars'-Fangemeinde hinzufügen können – das lässt mein Gehirn ein bisschen explodieren."