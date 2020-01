"The Witcher": Zuwachs in Staffel 2 durch "Game of Thrones"-Liebling?

Zur zweiten "The Witcher"-Staffel gibt es bisher noch so gut wie keine Informationen. Allerdings könnte einer der Regisseure via Instagram einen Neuzugang verraten haben, der aus keiner geringeren Erfolgsserie als "Game of Thrones" stammt.

Demnach könnte es sein, dass Kristofer Hivju in Staffel 2 von "The Witcher" eine Rolle spielen könnte. Anlass für die brodelnde Gerüchteküche ist ein Instagram-Post von Regisseur Stephen Surjik, der für die kommende Season aktuell nach neuen Drehorten sucht.

Alle lieben Tormund!

In dem Post vertaggt Surjik nämlich nicht nur die "The Witcher"-Darsteller Henry Cavill und Anya Chalotra, sondern auch Kristofer Hivju, der bisher in der Serie aber keine Rolle gespielt hat. Den norwegischen Schauspieler dürften die meisten aus "Game of Thrones" kennen: Dort spielte er in 33 Episoden zwischen 2013 und 2019 Tormund Giantsbane und hatte die Sympathien der Zuschauer direkt auf seiner Seite.

©Helen Sloan/HBO 2017 fullscreen Kristofer Hivju als Tormund Giantsbane in "Game of Thrones".

Die Hinweise verdichten sich

Das Interessante an der Sache: Surjik hat seinen Instagram-Post inzwischen wieder gelöscht. Da im Internet aber nichts verloren geht, existiert natürlich ein Screenshot des Posts, den Redanian Intelligence auf seiner Website veröffentlicht hat.

Die Redakteure der Seite haben ein bisschen weiter recherchiert und herausgefunden, dass Kristofer Hivju gleich mehreren "The Witcher"-Accounts auf Instagram folgt. Zudem hätten ihre Quellen in der Vergangenheit den Namen des "Game of Thrones"-Stars in Zusammenhang mit der Fantasy-Serie auf Netflix gehört, auch wenn es dazu keine weiteren Informationen gab.

Welchen "The Witcher"-Charakter könnte Hivju spielen?

Da es keine Bestätigung von Netflix oder Kristofer Hivju selbst gab, bleibt es vorerst bei Gerüchten. Dass der Regisseur seinen Post inzwischen aber gelöscht hat, sieht schon ein bisschen verdächtig aus.

Auf Redanian Intelligence gibt es auch schon erste Ideen, wen der "Game of Thrones"-Star spielen könnte, sofern er wirklich Teil des "The Witcher"-Casts wird: Nivellen. Dabei handelt es sich um einen verfluchten Mann in der Gestalt eines Bären, dessen Erzählung in der Kurzgeschichte "Ein Körnchen Wahrheit" von Andrzej Sapkowski erzählt wird. Und genau diese Kurzgeschichte soll in Staffel 2 unter anderem erzählt werden.