"Thor 4": Christian Bale für Rolle in "Love and Thunder" im Gespräch

Läuft Christian Bale von DC zum Konkurrenten Marvel über? Die Chancen stehen gut! Der ehemalige Batman-Darsteller soll sich in Verhandlungen für eine Rolle im Donnergott-Sequel "Thor: Love and Thunder" befinden.

Der mögliche Part von Christian Bale in "Thor 4" werde allerdings noch "unter Verschluss gehalten", heißt es im entsprechenden Bericht von Collider. Prompt entbrannten im Netz hitzige Diskussionen unter den Marvel-Fans, welchen Charakter Bale spielen könnte. Einziger Anhaltspunkt: Regisseur Taika Waititi gab 2019 auf der San Diego Comic-Con (SDCC) preis, dass der kommende Film "Thor: Love and Thunder" von den "Mighty Thor"-Comics inspiriert sein wird.

Eine Vermutung der Fans avancierte im Eiltempo zum Twitter-Trend: Christian Bale könnte Beta Ray Bill verkörpern, den außerirdischen Helden, der in den Comics sogar würdig war, Thors Hammer Mjölnir zu halten.

Autor Jason Aaron, der mehrere Thor-Comics verantwortet, tippt dagegen auf einen anderen Part. Er spekuliert in einem Tweet, Christian Bale könnte einen Bösewicht spielen – und zwar Dario Agger alias Minotaur, den gewissenlosen CEO der finsteren Roxxon Corporation.

Marvel Studios hat sich bislang nicht zu den Casting-Gerüchten um Christian Bale geäußert. Fest steht, dass Taika Waititi die Arbeiten am "Thor 4"-Drehbuch bereits abgeschlossen hat. Auf der SDCC verkündete der Regisseur und Autor, dass Natalie Portman im kommenden Sequel als Jane Foster zurückkehren und zu Mighty Thor wird, dem weiblichen Pendant zu Chris Hemsworths Titelhelden. Hemsworth wird erneut als Donnergott zu sehen sein, während Tessa Thompson als Valkyrie zurückkehrt. Darüber hinaus gibt es ein Wiedersehen mit Taika Waititis CGI-Charakter Korg.

