"Thor 4: Love and Thunder" wird laut Taika Waititi noch verrückter

Hammerneuigkeiten von "Thor 4: Love and Thunder": Regisseur Taika Waititi kündigt an, dass das Marvel-Abenteuer noch mehr Over the Top sein wird als der Vorgänger – im besten Sinne.

Waititi machte Fans gestern eine Freude, als er über Instagram einen Live-Watch von "Thor: Tag der Entscheidung" machte. Zum Film selbst hat er zwar nicht allzu viel kommentiert, dafür aber einiges zum Nachfolger "Thor 4" verraten, wie Collider berichtet.

"Thor 4" erfüllt Wünsche von 10-Jährigen

Donnernde Unterhaltung! Alles zum Thema Thor findest Du auf SATURN

Es gebe inzwischen fünf Entwürfe zum Drehbuch. "Es ist jetzt im besten Sinne übertrieben", kündigt Waititi an. "Daneben wirkt 'Thor: Tag der Entscheidung' wie ein gewöhnlicher sehr sicherer 08/15-Film. Der neue Film fühlt sich an, als hätten wir ein paar 10-Jährige gefragt, was im Film sein sollte und einfach zu allem Ja gesagt", scherzt der neuseeländische Regisseur. Zu den Verrücktheiten könnten vielleicht sogar "Space Sharks", also Weltraum-Haie, gehören. Doch diese Info ist mit Vorsicht zu genießen.

Mehr kulturelle Eigenheiten von Korg im Sequel

In "Thor 4: Love and Thunder" wird Jane Foster (Natalie Portman) zurückkehren und zu Mighty Thor, dem weiblichen Pendant zu Chris Hemsworths Donnergott, der ebenfalls mit von der Partie sein wird. Ebenso ein Wiedersehen gibt es mit Tessa Thompson als Valkyrie. Neuzugang Christian Bale wird im Sequel zum Bösewicht. Außerdem lässt es sich Waititi nicht nehmen, erneut als CGI-Charakter Korg aufzutreten. "Wir berühren Korgs – wie soll ich es sagen – Kultur. Woher er kommt, ein paar kulturelle Besonderheiten der Kronan. Wenn du in die Comics guckst, gibt es Infos darüber, wie sich fortpflanzen", teast Waititi an.