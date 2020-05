"Tiger King" kommt als Serie – mit Nicolas Cage als Joe Exotic

Sie kommt – die auf einem Drehbuch basierende Serie zu "Tiger King". Mit Nicolas Cage wurde sogar schon ein hochkarätiger Hauptdarsteller gefunden, der den verschrobenen Joe Exotic spielen soll.

Der gigantische Netflix-Erfolg "Tiger King", bzw. "Großkatzen und ihre Raubtiere" wie die Serie in Deutschland heißt, bekommt eine Neuauflage. Der Mix aus True Crime und Reality-TV erhält dieses Mal ein richtiges Drehbuch – und Hollywoodstars sollen in die Rollen der schrägen Tigerliebhaber schlüpfen.

Nicolas Cage wird zum Paradiesvogel

Allen voran Nicolas Cage, wie Variety exklusiv berichtet. Er wird in der achtteiligen Serie, die unter anderem vom US-Sender CBS produziert wird, den kontrovers diskutierten Joe Schreibvogel aka Joe Exotic spielen. Für Nicolas Cage ist es in seiner Karriere die erste Serienrolle, die er übernimmt. Weitere Namen von Schauspielern, die in der Serie mitspielen, sind noch nicht bekannt.

Einen Titel für die "Tiger King"-Serie gibt es offenbar auch noch nicht, laut Variety soll die Story auf dem Artikel "Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild" von Leif Reigstad, der im Texas Monthly erschienen ist, basieren.

Weitere "Tiger King"-Serie in Arbeit

Da sich die Produktion noch in einem sehr frühen Stadium befindet, gibt es noch keine Informationen darüber, wann es die Serie zu sehen geben wird. Allerdings ist es nicht die einzige auf einem Drehbuch basierende Show, die über Joe Exotic in Arbeit ist. Auch "Saturday Night Life"-Star Kate McKinnon ist an einer "Tiger King"-Serie beteiligt, die wiederum auf dem Podcast "Joe Exotic" basiert. Sie wird laut Vanity Fair Exotics Erzrivalin Carole Baskin spielen. Allerdings gibt es auch hier noch keine weiteren Informationen.