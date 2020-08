"Tod auf dem Nil": Erster Trailer entführt uns nach Ägypten

Ein neuer Fall für Hercule Poirot! Kenneth Branagh meldet sich in "Tod auf dem Nil" als belgischer Meisterdetektiv zurück. Diesmal verschlägt es ihn und seine grauen Zellen auf eine Nilkreuzfahrt in Ägypten – doch nicht alle Passagiere werden lebend von Bord gehen.

Im Trailer kochen die Gefühle der Reisenden hoch und Poirot fragt aus dem Off: "Haben sie jemals so sehr geliebt, waren so besessen von Eifersucht, dass sie hätten töten können?" Der erste Mord lässt nicht lange auf sich warten. Und natürlich ist in echter Agatha-Christie-Manier jeder einzelne Passagier verdächtig.

Hollywoodstars checken auf Nilkreuzfahrt ein

Apropos Passagiere: Bei seinem Cast setzt Branagh wieder auf echte Starkaliber. "Wonder Woman" Gal Gadot spielt die reiche Erbin Linnet Ridgeway Doyle, die mit ihrem Ehemann Simon ("Call Me by Your Name"-Star Armie Hammer) auf Hochzeitsreise in Ägypten ist. Simons ehemalige Geliebte Jacqueline de Bellefort ("Sex Education"-Darstellerin Emma Mackey) ist dem Paar dabei immer auf den Fersen. In weiteren Rollen sind unter anderem Annette Bening ("American Beauty"), Rose Leslie ("Game of Thrones"), Letitia Wright ("Black Panther"), Russell Brand ("Männertrip") und Jennifer Saunders ("Absolutely Fabulous") zu sehen.

"Tod auf dem Nil": Nur das erste von weiteren Sequels?

Auch bei seinem Vorgänger "Mord im Orient-Express" wartete Branagh, der wieder als Regisseur und Hauptdarsteller involviert ist, mit einem starken Ensemblecast auf. Und das hat sich gelohnt. Gepaart mit der zeitlosen Krimivorlage von Agatha Christie konnte der Whodunit-Film bei einem Budget von 55 Millionen US-Dollar weltweit über 350 Millionen Dollar einspielen (via Box Office Mojo). Ob das "Tod auf dem Nil" unter Corona-Bedingungen auch gelingt, ist fraglich, doch zu hoffen. Branagh schwebt nämlich ein ganzes Agatha-Christie-Filmuniversum mit zahlreichen weiteren Verfilmungen vor.