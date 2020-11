Tom-Hanks-Film "Neues aus der Welt" landet auf Netflix statt im Kino

Zurzeit stehen Studios immer wieder vor der Frage, ob sie an ihren Kinostarts festhalten oder ihre Filme auf Streamingplattformen veröffentlichen sollen. Universal Pictures hat sich für eine Zwischenlösung entschieden.

Die internationalen Distributionsrechte für das Westerndrama "Neues aus der Welt" mit Hollywoodstar Tom Hanks und "Systemsprenger" Helena Zengel gehen an Netflix. In den USA wird Universal Pictures "Neues aus der Welt" wie geplant in die Kinos bringen. Bereits an Weihnachten soll der Film dort anlaufen. Auf dem internationalen Markt hingegen wird das Drama auf Netflix veröffentlicht, berichtet Variety. Wann genau der Film in Deutschland auf dem Streamingdienst abrufbar sein wird, ist noch unklar, wahrscheinlich ist jedoch ein Release 2021.

Noch sind die Verhandlungen zwischen Universal und Netflix nicht abgeschlossen, der finale Deal soll jedoch zeitnah feststehen.

Ziel: Academy Awards?

Dass Universal trotz der weiterhin grassierenden Pandemie am Kinostart in den USA festhält, hat einen Grund: "Neues aus der Welt" gilt bereits jetzt als möglicher Kandidat für die kommende Oscar-Saison. Regisseur Paul Greengrass arbeitete zuvor bereits für das oscarnominierte Drama "Captain Phillips" (2013) mit Tom Hanks zusammen.

Darum geht's in "Neues aus der Welt"

Basierend auf Paulette Jiles' Roman handelt "Neues aus der Welt" vom Bürgerkriegsveteranen und Witwer Captain Jefferson Kyle Kidd (Hanks), der im Texas von 1870 von Stadt zu Stadt zieht, um die Bewohner über Politik, Katastrophen und sonstige Neuigkeiten auf dem Laufenden zu halten. Auf seinem Weg stößt er auf die zehnjährige Johanna (Zengel), die Jahre zuvor von den Kiowa-Indianern verschleppt wurde. Kidd entschließt sich, das Mädchen zu ihren Verwandten zu bringen.