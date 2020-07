Tom Holland verrät: Dann sollte "Spider-Man 3" im Kasten sein

Eigentlich sollte die Produktion von "Spider-Man 3" bereits in diesem Monat eingeläutet werden. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten jedoch diverse Termine verschoben und Pläne verworfen werden. Deshalb liefert Spidey-Darsteller Tom Holland den Fans nun ein Update, wann die Arbeiten am Marvel-Film stattdessen beginnen werden – und wann das Sequel abgedreht ist.

Bevor es mit "Spider-Man 3" losgehen kann, dreht Tom Holland allerdings erst einmal die Videospielverfilmung "Uncharted" für Sony, in der der Schauspieler den Protagonisten Nathan Drake verkörpert. Direkt im Anschluss soll es dann aber mit dem Marvel-Sequel weitergehen: Der Drehbeginn ist noch für 2020 geplant. Holland rechnet zudem damit, dass schon im Februar 2021 die letzte Klappe für "Spider-Man 3" fällt.

Tom Hollands Termine sind eng getaktet

"Ich schließe erst 'Uncharted' ab, 'Spider-Man' beende ich im Februar nächsten Jahres", erklärt der Schauspieler seine Agenda in einem Video auf dem Patreon-Kanal seines Vaters Dominic Holland (via Comicbook). "Zwei Pressetouren, vielleicht sogar zusammen. Die sollten sechs Wochen Arbeit umfassen."

Sonys Spiderverse-Pläne im Überblick

Ursprünglich sollte der dritte "Spider-Man"-Film mit Tom Holland im Sommer 2021 in die Kinos kommen. Stattdessen wurde der US-Kinostart des "Far From Home"-Sequels nun auf den 5. November 2021 verschoben.

Zuvor bringt Sony jedoch die Comicverfilmung "Morbius" in die Kinos. Der Film mit Jared Leto in der Hauptrolle läuft am 18. März 2021 in Deutschland an. Für den Juni 2021 ist zudem der US-Release des Sequels "Venom 2: Let There Be Carnage" mit Tom Hardy geplant.