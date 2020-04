"Top Gun 2: Maverick" hebt später ab: Kinostart um Monate verschoben

Noch eine traurige Nachricht für den Kino-Sommer 2020: Mit "Top Gun 2" verschiebt Studio Paramount nun einen der letzten verbleibenden Blockbuster, dessen Starttermin eigentlich für die warme Jahreszeit eingeplant war. Das Sequel rund um Fliegerass Maverick wird nun erst mehrere Monate später in den Kinos landen.

Ursprünglich sollte "Top Gun: Maverick" am 16. Juli 2020 in die deutschen Filmspielhäuser kommen, doch daraus wird aufgrund der anhaltenden Corona-Krise nichts. Paramount verlegt den US-Release vom 24. Juni 2020 auf den 23. Dezember 2020, wie Deadline berichtet. Somit dürfte der Film mit Tom Cruise auch in Deutschland frühestens in der Weihnachtszeit anlaufen.

Tom Cruise vertröstet die Fans

Das Actiondrama "Top Gun – Sie fürchten weder Tod noch Teufel" eroberte 1986 mit spektakulären Flugsequenzen die Herzen der Fans. Entsprechend groß war die Vorfreude auf das späte Sequel – das weiß auch Hauptdarsteller Tom Cruise. "Ich weiß, viele von euch haben 34 Jahre gewartet. Unglücklicherweise wird es nun noch etwas länger dauern. 'Top Gun: Maverick' fliegt diesen Dezember in die Kinos. Passt alle auf euch auf", schreibt der 57-jährige Hollywoodstar auf seinem Twitter-Account.

Die Verspätungswelle rollt weiter

Schon vor "Top Gun 2" verschoben diverse Hollywood-Studios die nahenden Kinostarts reihenweise in die zweite Jahreshälfte oder sogar ins kommende Jahr. "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben" startet statt im April erst im November, "Fast & Furious 9" erst mit einem Jahr Verspätung im April 2021 und Filme wie "Mulan" stehen aktuell sogar völlig ohne Starttermin da.

Immerhin: "A Quiet Place Part II" bekommt von Paramount einen neuen Termin für den Kinostart spendiert, das Horror-Sequel kommt voraussichtlich am 4. September 2020 in die US-Kinos. Der deutsche Starttermin dürfte in einen ähnlichen Zeitraum fallen.