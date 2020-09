Netflix hat den ersten Teaser-Trailer zu "The Trial of the Chicago 7" veröffentlicht. Das Drama von Oscar-Preisträger Aaron Sorkin könnte aktueller nicht sein. Basierend auf einer wahren Geschichte erzählt der Film von den friedlichen Protesten zum Parteitag der Demokratischen Partei in Chicago im Jahr 1968, die sich zu einer brutalen und blutigen Auseinandersetzung mit der Polizei entwickelten.

Es sind Bilder, wie wir sie auch aus den aktuellen Nachrichten kennen: Demonstranten treffen auf Polizisten, zu Beginn friedliche Proteste laufen vollkommen aus dem Ruder.

Im Trailer zu "The Trial of the Chicago 7" müssen sieben Männer die Konsequenzen tragen: Die Organisatoren der Demonstration werden vor Gericht gestellt und wegen Anstiftung zum Volksaufstand angeklagt. Der folgende Prozess entwickelt sich zu einem der berüchtigsten in der US-Geschichte und dauert satte viereinhalb Monate an.

Preisverdächtiges Netflix-Drama mit Spitzen-Cast

Empfehlung des Autors: Primetime Urteil sehenswert! 9 Gerichtsfilme, in denen die Mühlen der Justiz mahlen

Der kommende Netflix-Film besticht mit einer herausragenden Besetzung: Comedian Sacha Baron Cohen, der den meisten Filmfans als Kunstfigur Borat bekannt sein dürfte, ist als Abbie Hoffman zu sehen. In weiteren Rollen sind Eddie Redmayne, Jeremy Strong, Alex Sharp, Yahya Abdul-Mateen II, Joseph Gordon-Levitt und Michael Keaton zu sehen. Das schreit geradezu nach einigen Nominierungen für die Award-Season!

Wechsel hinter den Kulissen

Aaron Sorkin, der als Drehbuchautor von "The Social Network" bereits einen Oscar im Regal stehen hat, verantwortet sowohl das Skript als auch die Regie zu "The Trial of the Chicago 7". Tatsächlich schrieb Sorkin das Drehbuch bereits 2007, wie Variety berichtet. Damals war noch Steven Spielberg als Regisseur verpflichtet. Letzterer musste jedoch aufgrund des Autorenstreiks im gleichen Jahr aus dem Projekt aussteigen. So landete schließlich Sorkin selbst auf dem Regieposten.